Кардиган – это важный элемент любого женского стиля. Сейчас в масс-маркетах их так много представлено, что для каждой найдется интересный фасон в различных цветах и принтах. Впрочем многие девушки незаслуженно недооценивают эту вещь, поскольку до сих пор представляют себе бабушкин стиль. В материале рассказываем, почему кардиган – все же стильный и трендовый элемент.

Модницы и даже звезды стритстайла не пренебрегают кардиганом и интересно стилизуют его в своих образах. Школа стиля украинского дизайнера Ники Гук Selfish school советует прежде всего выбрать качественный и актуальный кардиган. Обращайте внимание на состав изделия, если хотите, чтобы он вас согревал.

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Кардиган должен содержать шерсть или кашемир (минимум 30-50%). Такой кардиган может быть до середины бедра или удлиненный, свободного кроя или оверсайз, актуальны и модели без пуговиц на запах с поясом.

Оверсайз и удлиненные прекрасно смотрятся в сочетании с брюками и джинсами прямого покроя, slim, skinny и леггинсами.

"В тренде также укороченные модели до талии. Они обычно более тонкие и имеют в составе коттон, вискозу, кашемир, примеси шерсти, полиэстера, акрила. Особенно популярны в этом сезоне тонкие кардиганы с отложным воротничком, напоминающим рубашку", – пишет Selfish school.

Стилисты говорят, что укороченные кардиганы можно носить на голое тело или с бралетом, кроп-топами или майками. Их можно красиво вписать в многослойные образы как нижний слой – под пиджак, тренч или пальто. Очень уютно выглядят трикотажные сеты с кардиганом и брюками или юбками.

В инстаграм-посте Selfish school не обошла вниманием и универсальный кардиган. Если вы хотите пополнить свой модный арсенал именно такой моделью, обратите внимание на однотонные модели с V-образным вырезом длиной до тазовой косточки, чтобы его можно было и носить навыпуск, и заправить. Такая модель должна быть с нейтральной фурнитурой и не слишком активной фактурой.

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Кардиган – комплиментарная вещь для различных типов фигур, ведь имеет V-образный вырез и строку пуговиц, которые создают вертикаль. Если у вас пышные формы в верхней части тела, будьте осторожны со слишком оверсайзнимы моделями и кардиганами крупной вязки, они могут добавить объема. Если у вас пышные бедра и вы хотите их скорректировать, обращайте внимание на длину изделия – она не должна заканчиваться на самой широкой части бедер.

Сочетайте кардиган с нарядом делового стиля, со стильными брюками-палаццо, с джинсами прямого покроя, с элементами кэжуал, гранж, спортивного или утилитарного стиля.

Стильные варианты кардиганов

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Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



​Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



​Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



​Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



​Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school



Трендовые кардиганы 2021 / инстаграм Selfish school