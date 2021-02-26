Творческий директор Prada Раф Симонс и Миучча Прада показали совместную женскую коллекцию осень-зима 2021/2022. Их шоу прошло в безлюдных цветных комнатах, в которых представляли коллекцию модели во время мужской Недели моды.

Миучча Прада и Раф Симонс в новой коллекции находят нечто общее между простотой и сложностью, элегантностью и женственностью. Vogue собрал 5 главных элементов из новой коллекции, которые уже совсем скоро будут носить все звезды стритстайла.

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В новой коллекции Раф Симонс удивил всех изменением своих принципов. Дизайнер никогда не изменял своим традициям создавать объемные пальто, а уже в новой коллекции рукава стали более женственными и приобрели форму фонарика.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Обновленная сумка Cleo

Cумки Cleo продолжают свое восхождение на модный Олимп. В новой коллекции дизайнеры представили сумку в увеличенном размере и окрашенную в яркие принты.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Комбинезон

Трикотажный комбинезон Раф Симонс и Миучча Прада показали в мужской коллекции. Тогда этот элемент гардероба немного смутил fashion-журналистов, ведь на мужчинах он выглядел довольно непрактичным.

В новой коллекции модели выходили в трикотажных комбинезонах, одетых под юбки, платья и костюмы с жакетом и юбкой.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Накидка с пайетками

Главный фанат панка Раф Симонс представил в осенне-зимней коллекции ярко-розовые, зеленые и синие пайетки. Пайетки в коллекции украсили и пальто, и платья, и аксессуары, но наибольшее внимание привлекла меховая накидка, якобы вывернутая наизнанку – мех снаружи, пайетки цвета фуксии внутри.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Ботильоны и ботфорты

Обувь Prada на этот раз заслуживала особого внимания – почти все модели покрылись цветным принтом: красно-черным, зелено-розовым, сине-фиолетовым, черно-желтым.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Бомберы

Бельгиец Раф Симонс не изменяет своим традициям и с 1990 года выпускает в коллекциях бомберы. Prada представила любимые Рафом бомберы, которые он немного видоизменил. Гибриды были украшены оборками на рукавах и воротником-стойкой с логотипом Prada на спине.



Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Напомним, в начале года состоялся показ первой мужской коллекции Рафа Симонса, которую он создал совместно с Миуччей Прада для Prada Menswear. Успешный дебют мужской коллекции Prada вызвал целый ряд эмоций и превзошел все ожидания fashion-представителей модной индустрии.