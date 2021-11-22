Жена "танцующего миллионера" засветилась в Майами в джинсовом топе Prada и белой куртке
Источник:инстаграм Шэрон Фонсеки
Любимая жена 54-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, которого называют "Танцующий миллионер", 26-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека, опубликовала в сети серию кадров с вечеринки в Майами. Знаменитость примерила стильный аутфит, который очаровал ее многомиллионную аудиторию.
Молодая мамочка Шэрон Фонсека любит стильно одеваться. Она часто примеряет вещи от люксовых брендов и даже элементы гардероба собственной марки.
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С рождением дочери Джанлука и Шэрон поселились в огромном поместье в Болонье. Влюбленные часто приезжали в Милан, впрочем, впервые за долгий период прилетели вдвоем на вечеринку в Майами, на которой «танцующий миллионер» отыграл диджей-сет.
В своем инстаграме венесуэльская модель отметила, что им довольно необычно возвращаться к такому ритму жизни. Раньше влюбленные часто посещали такие вечеринки, впрочем, с рождением ребенка все изменилось.
Образ Шэрон Фонсеки
На новых кадрах модель предстала в джинсовом топе от бренда Prada, дополнив свой образ джинсами с высокой посадкой. Сверху Шэрон примерила белую джинсовую куртку с голубым воротником.
Аутфит знаменитость дополнила черными классическими босоножками на каблуке, сумкой Prada с блестками и золотистым браслетом Cartier. Манекенщица выпрямила волосы, а на лице сделала эффектный макияж с черными стрелками.
Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели
Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели
Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели