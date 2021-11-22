Молодая мамочка Шэрон Фонсека любит стильно одеваться. Она часто примеряет вещи от люксовых брендов и даже элементы гардероба собственной марки.

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С рождением дочери Джанлука и Шэрон поселились в огромном поместье в Болонье. Влюбленные часто приезжали в Милан, впрочем, впервые за долгий период прилетели вдвоем на вечеринку в Майами, на которой «танцующий миллионер» отыграл диджей-сет.

В своем инстаграме венесуэльская модель отметила, что им довольно необычно возвращаться к такому ритму жизни. Раньше влюбленные часто посещали такие вечеринки, впрочем, с рождением ребенка все изменилось.

Образ Шэрон Фонсеки

На новых кадрах модель предстала в джинсовом топе от бренда Prada, дополнив свой образ джинсами с высокой посадкой. Сверху Шэрон примерила белую джинсовую куртку с голубым воротником.

Аутфит знаменитость дополнила черными классическими босоножками на каблуке, сумкой Prada с блестками и золотистым браслетом Cartier. Манекенщица выпрямила волосы, а на лице сделала эффектный макияж с черными стрелками.



Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели

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Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели

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Эффектный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели