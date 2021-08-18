Жена "танцующего миллионера" Шэрон Фонсека показала очаровательный летний образ: эффектные кадры
Источник:инстаграм Шэрон Фонсеки
Жена итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, который известен по прозвищу "танцующий миллионер" показала очаровательный летний образ. Шэрон Фонсека опубликовала в инстаграме фото в белоснежном костюме, которые соединила со стильными сандалиями.
За личной жизнью 26-летней модели Шэрон Фонсеки следит более 5 миллионов поклонников со всего мира. Знаменитые супруги в прошлом году впервые стали родителями, поэтому фанаты охотно наблюдают, как подрастает дочь итальянского миллионера и как влюбленные проводят свободное время. Шэрон часто делится с подписчиками разнообразными кадрами, а также показывает свои модные образы.
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Красавица может похвастаться безупречным вкусом, ведь часто демонстрирует интересные аутфиты, которыми вдохновляются модницы со всего мира. В гардеробе манекенщицы есть вещи от люксовых брендов, которые она удачно сочетает с базовыми элементами одежды.
Образ Шэрон Фонсеки
Итальянка на обнаженное тело надела белоснежную рубашку, которую соединила с шортами на высокой посадке. Нежный образ Шерон дополнила фиолетовыми стильными сандалиями на завязках от Etro. Макияж знаменитость сделала в тон к обуви. Она нарисовала веки фиолетовыми тенями, а губы – нюдовой помадой.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
Особой изюминки в образе добавили аксессуары. Жена "танцующего миллионера" примерила массивные золотые перстни, серьги и минималистичные часы. Длинные волосы красавица уложила в легкие локоны. Поклонники в сети не скрывали восторга от нового образа Шэрон.
- "Вау! Влюбилась в твой образ";
- "Но ты уже прекрасна. Не могу налюбоваться тобой";
- "Выглядишь прекрасно";
- "Ты очень красивая!";
- "Какие божественные фото. Люблю твои перстни".
Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели
Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели