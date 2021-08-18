За личной жизнью 26-летней модели Шэрон Фонсеки следит более 5 миллионов поклонников со всего мира. Знаменитые супруги в прошлом году впервые стали родителями, поэтому фанаты охотно наблюдают, как подрастает дочь итальянского миллионера и как влюбленные проводят свободное время. Шэрон часто делится с подписчиками разнообразными кадрами, а также показывает свои модные образы.

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Красавица может похвастаться безупречным вкусом, ведь часто демонстрирует интересные аутфиты, которыми вдохновляются модницы со всего мира. В гардеробе манекенщицы есть вещи от люксовых брендов, которые она удачно сочетает с базовыми элементами одежды.

Образ Шэрон Фонсеки

Итальянка на обнаженное тело надела белоснежную рубашку, которую соединила с шортами на высокой посадке. Нежный образ Шерон дополнила фиолетовыми стильными сандалиями на завязках от Etro. Макияж знаменитость сделала в тон к обуви. Она нарисовала веки фиолетовыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Особой изюминки в образе добавили аксессуары. Жена "танцующего миллионера" примерила массивные золотые перстни, серьги и минималистичные часы. Длинные волосы красавица уложила в легкие локоны. Поклонники в сети не скрывали восторга от нового образа Шэрон.

"Вау! Влюбилась в твой образ";

"Но ты уже прекрасна. Не могу налюбоваться тобой";

"Выглядишь прекрасно";

"Ты очень красивая!";

"Какие божественные фото. Люблю твои перстни".



Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из инстаграма модели