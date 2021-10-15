Возлюбленная "танцующего миллионера" любит стильно одеваться, поэтому она даже создала собственный бренд одежды. В личном блоге в инстаграме, за которым следит более 5 миллионов пользователей, часто публикует снимки, на которых показывает стильные варианты образов.

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Новый аутфит Шэрон Фонсеки

На новых фотографиях модель предстала перед объективом в водолазке в зебровый принт собственного бренда. К ней Шэрон подобрала черные широкие джинсы с необработанным краем.

Дополнением к такому кэжуальному образу стал черный кожаный плащ и боты на массивной подошве. Волосы красавица зачесала в хвост, а на лице сделала естественный макияж.

"Зебра всегда будет моей любимой, поскольку она легко со всем сочетается", – отметила Шерон.

Реакция сети на образ Шэрон Фонсеки

"Какой идеальный образ!";

"Такая красивая";

"Красивая";

"Ты такая стильная";

"Принт в зебру тебе очень идет".



Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из нстаграма



Стильный образ Шэрон Фонсеки / Фото из нстаграма