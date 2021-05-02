27-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра привлекает внимание поклонников не только в рекламных кампаниях, но и на своей личной странице в инстаграме.

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Манекенщица часто делится со своими подписчиками в сети откровенными кадрами в модных купальниках, впрочем в этот раз она продемонстрировала интересный образ, в котором можно отправляться на прогулку.

Образ Жизель Оливейры

Знаменитость предстала перед камерой в желтом свитере и белых широких джинсах с модными разрезами. Такая модель уже приобретает популярность среди трендсеттеров, которые демонстрируют это изделие в своих аутфитах.

Модница дополнила образ желтыми кроссовками с черной подошвой, а завершила ее look розовая минималистичная сумка с золотистой цепочкой, которую она надела через плечо и золотая цепочка с кулоном.

Бразильянка распустила волосы и сделала естественный макияж. На веки она нанесла светлые тени, а губы накрасила матовой коричневой помадой.



Стильный выход Жизель Оливейры / Фото из инстаграма



​Стильный выход Жизель Оливейры / Фото из инстаграма

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