27-летняя популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра привлекает внимание поклонников не только в рекламных кампаниях, но и на своей личной странице в инстаграме.
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Манекенщица часто делится со своими подписчиками в сети откровенными кадрами в модных купальниках, впрочем в этот раз она продемонстрировала интересный образ, в котором можно отправляться на прогулку.
Образ Жизель Оливейры
Знаменитость предстала перед камерой в желтом свитере и белых широких джинсах с модными разрезами. Такая модель уже приобретает популярность среди трендсеттеров, которые демонстрируют это изделие в своих аутфитах.
Модница дополнила образ желтыми кроссовками с черной подошвой, а завершила ее look розовая минималистичная сумка с золотистой цепочкой, которую она надела через плечо и золотая цепочка с кулоном.
Бразильянка распустила волосы и сделала естественный макияж. На веки она нанесла светлые тени, а губы накрасила матовой коричневой помадой.
Стильный выход Жизель Оливейры / Фото из инстаграма
Стильный выход Жизель Оливейры / Фото из инстаграма
Интересные образы Жизель Оливейры
- Модель показывает хит лета – купальник и очки одного цвета;
- Жизель Оливейра доказывает, что белая рубашка и штаны – удачное весеннее сочетание;
- Манекенщица поразила образом в топе и черных брюках.