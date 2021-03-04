Институт цвета Pantone в начале декабря назвал лидеров модной палитры в 2021 году. Ими стали два оттенка, символизирующие сочетание силы и надежды. В 2021 году трендовыми будут глубокий серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый PANTONE 13-0647 Illuminating.

Яркий желтый цвет на пару с базовым серым стал одним из самых главных цветов грядущего года. В начале весны стоит вводить в свои образы модный цвет со свитеров.

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При выборе свитера стилисты советуют обратить внимание на его актуальность. В 2021 году на пике популярности будут свитера с рукавами-буфами, которые представил JW Anderson, или рваностями, которые презентовал бренд MSGM.

Желтые свитера стоит сочетать с голубыми широкими брюками, кожаными юбками или же носить поверх белой рубашки, ведь многослойность остается в моде.

Любителям лаконичных образов стилисты советуют обратить внимание на модели прямого кроя, которые можно приобрести в магазинах масс-маркета. Кроме этого, ограничиваться только ярким желтым не обязательно – можете смело выбирать оттенки от глубокого горчичного до приглушенного "конфетного".

Желтый цвет прекрасно сочетается с красно-оранжевой и зелено-синей гаммой. Также этот цвет ярко смотрится на фоне черного и белого. Присматривайтесь поближе к этому цвету и выбирайте из нашей подборки фасон, который вам больше всего понравился.

Яркие желтые свитера цвета Pantone



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Harper's Bazaar



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Harper's Bazaar



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest



Лидер модной палитры в 2021 году – яркий желтый цвет / Pinterest