Анджелина Джоли является одной из самых популярных актрис. Она является примером для многих женщин, ею восхищаются поколения. Знаменитость всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде, умеет подчеркнуть фигуру.

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Праздничный look Анджелины Джоли

Для особого вечера актриса выбрала желтое платье из шифона. Такой наряд сделал образ Анджелины очень женственным и нежным. Праздничный look Джоли соединила с лакированными туфлями нюдового цвета на каблуке.

Среди аксессуаров звезда дополнила образ маленькой черной сумочкой от Valentino. Это новая модель из зернистой телячьей кожи, украшенная культовым декором VLogo Signature. Он был полностью покрыт заклепками и двойным замком-вращателем. В сумочке есть много отделений, а внутри она украшена подкладкой из красной кожи.

Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Довершила аутфит однотонной тканевой маской серого цвета.



Анджелина Джоли в желтом платье / Vogue Украина