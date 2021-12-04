Американская манекенщица, которая несколько месяцев назад вышла замуж за исполнительного директора Snapchat Хуана Дэвида Борреро, продемонстрировала своим поклонникам эффектный ауфит.

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Девушка показала, как создать из базовых шоколадных оттенков стильный зимний look.

Образ Жасмин Тукс

Супермодель примерила под низ бежевый трикотажный топ, который дополнила штанами оттенка молочный шоколад. Широкие брюки Жасмин заправила в элегантные сапоги с тисненой змеиной кожей на низком каблуке коричневого цвета.

Свой образ манекенщица дополнила длинной темно-коричневой шубой. Завершением аутфита стала минималистичная сумка медного цвета. Знаменитость сделала высокий пучок, естественный макияж и надела минималистичные серьги.

Образ, который создала Жасмин Тукс, идеально подойдет для выхода в офис, прогулок с друзьями или ужина с любимым в ресторане.



Модный аутфит Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели