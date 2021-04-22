"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс удивила сеть безупречными образами, которые она примерила для фотосессии. 30-летняя девушка позировала для майских страниц глянца Numero.

Модель позировала для глянца в очаровательном красном наряде. Жасмин примерила роскошные длинные платья и стильные аутфиты. Кадры со съемки она опубликовала в своем инстаграме, за которым следят более 4 миллионов человек. Новая фотосессия чрезвычайно удивила сеть.

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Фотографом съемки выступил Джордж Ливератос, стильные образы ей подобрал fashion-стилист Арнольд Милфорд. Макияж знаменитости сделала Келли Макклейн, а над прической колдовал Димитрис Гианеттос.

Жасмин примерила для кадра красный total look. Она позировала в красной водолазке с вырезанными рукавами и в красных штанах. Ее образ довершали серьги серебряного цвета в виде ящерицы.



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма

Также на фоне габаритных камней и скал Жасмин Тукс появилась в роскошном красном платье с рукавами-буфами и глубоким вырезом в зоне декольте. Платье также было украшено стильными вырезами на талии. Такой безупречный образ модель довершила серебряным массивным колье в виде закрученной змеи.

Украшения стилисты подбирали согласно выбранному антуражу. В отдаленном от людей месте под палящим солнцем действительно есть множество пресмыкающихся.



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма

Для очередного кадра Жасмин выбрала красное облегающее платье из атласного материала, а впоследствии заменила его блестящим платьем из прозрачного материала. Под низ знаменитость надела черное белье.



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма

Красного цвета манекенщица выбрала купальник на завязках, который в этом сезоне очень популярный. Модель следит за своей фигурой, поэтому похвасталась роскошной талией.



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма

"Ангел" Victoria's Secret также предстала в дерзком образе. Она надела строгий жакет со змеиным принтом в паре с огненными высокими ботфортами на каблуке.



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма



Жасмин Тукс позировала для фотосессии в красных образах / Фото из инстаграма