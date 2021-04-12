Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс удивила публику откровенными кадрами. 30-летняя американская манекенщица опубликовала фото, на которых позировала полностью обнаженной.

Смелые фотографии для красавицы сделал фотограф Адам Франзино. Жасмин не постеснялась показать их 4-миллионной аудитории, ведь часто снимается в подобных фотосессиях, демонстрируя свои безупречные формы.

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Стоит отметить, что фотограф не впервые делает для Тукс откровенные фотосессии. Ранее он снимал модель без белья для глянца Gritty Pretty. Очевидно, Жасмин любит показывать свое тело, поэтому охотно согласилась для очередных снимков.

Перед фотокамерой Тукс предстала полностью обнаженной. Девушка сидела на стуле позируя только в украшениях. Она надела на шею 2 серебряные цепочки и браслет на руку. Волосы модель завязала в пучок, распустив некоторые пряди на лицо.

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Накануне Жасмин Тукс опубликовала в своем инстаграме кадр в оранжевом комбинезоне. На фото она позировала со своей фотографией, которую фотограф распечатал и оформил в рамке. Модель отметила, что это фото является ее любимым, поэтому ей не терпится повесить эту фотографию в своем офисе.