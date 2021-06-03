30-летняя топ-модель поделилась фото в новом фантастическом образе, который легко повторить. Жасмин Тукс надела легкий белоснежный костюм – брюки с высокой талией и провокационный топ. Это идеальный вариант для прогулок жарким летом!

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Сдержанные брюки прямого кроя подчеркнули длинные стройные ножки модели и акцентировали на утонченной талии.

Верх look несколько смелее. Жасмин Тукс подобрала топ на тоненьких бретелях, под который не надела бюстгальтер. Благодаря откровенному декольте роскошные формы ангела Victoria's Secret выглядели непревзойденно. Похоже, в этом сезоне она не собирается скрывать свои прелести.



Жасмин Тукс в белом костюме / Фото из инстаграма модели

Жасмин Тукс сделала несколько фото на заднем дворе своего поместья, поэтому показала стильный образ с разных ракурсов. Так, звезда акцентировала на еще одном тренде этого лета – топе с обнаженной спиной. Аутфит модель довершила массивной цепочкой-колье, которая давно стала одним из самых любимых аксессуаров модниц со всего мира.



Жасмин Тукс в белом костюме / Фото из инстаграма модели



Жасмин Тукс в белом костюме / Фото из инстаграма модели