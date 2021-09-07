Жан-Поль Бельмондо – икона стиля: лучшие образы легендарного актера

6 сентября в 88-летнем возрасте умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Невиданную славу ему принес фильм "На последнем дыхании". Позже актер сыграл не один десяток ролей и стал очень ценным для французского кинематографа. За свою карьеру он прославился стильными образами эталонного бунтаря в объемных костюмах и галстуках. Fashion 24 собрал лучшие образы актера, которые мы будем помнить всегда.

Жан-Поль Бельмондо не был секс-символом, однако, даже несмотря на сломанный нос и ранние морщины на лице, он сумел поражать и влюблять в себя с первого взгляда. Легендарный актер всегда излучал силу и доброту одновременно.

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В стильных расслабленных костюмах, с очаровательной улыбкой и сигаретой в руках Жан-Поль быстро завоевал любовь у зрителей, которая с годами не угасала, а наоборот, только усиливалась. Французы ласково называли его "Бебель" и просто обожали за яркую и легкую игру на экране.

За свою 60-летнюю карьеру он снялся в более чем 80 фильмах и стал национальным достоянием Франции и иконой стиля. Сценические образы актера просто невозможно забыть – клетчатые пиджаки, небрежно скомканные рубашки и галстуки, которые он не завязывал на шее, превратились в вечную классику. Стиль Бельмондо неподвластен ни трендам, ни времени.

Французский актер в коротком тренче на съемках фильма "Раскаленный асфальт", 1959 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Жан-Поль Бельмондо на съемках фильма в Риме в фирменной расстегнутой рубашке, 1960 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Жан-Поль Бельмондо в соломенной шляпе и полосатой рубашке стоит на площади Сан-Марко перед дворцом Дожей в Венеции, 1960 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Актер в черной водолазке и серых брюках позирует для глянца Esquire



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Образ актера во французском комедийно-драматическом фильме "Обезьяна зимой", 1962 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Harper's Bazaar

Жан-Поль Бельмондо на съемочной площадке фильма "Безумный Пьеро", 1965 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Жан-Поль Бельмондо позирует перед камерой в стильном пальто и костюме тройке, 1960 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Жан-Поль Бельмондо в рекламе часов Rolex



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Pinterest

Актер с традиционной сигарой во рту, клетчатом жакете и расстегнутой рубашке



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Vanity Fair

Жан-Поль Бельмондо в стиле итальянского гангстера 1970-х годов



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Vanity Fair

Актер в бомбере и футболке любимого фиолетового цвета, 1988 год



Лучшие образы Жана-Поля Бельмондо / Фото из Vanity Fair