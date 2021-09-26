Девушка является амбасадором многих известных брендов, часто в своем блоге делится не только модными, но и beauty-советами, поэтому стала одной из самых популярных it-girls.

Партнерский материал Electrolux Sphere Plus EFP/P – панорамные напольные электрокамины по демократичной цене

Молодая инфлюенсер уже успела сняться для таких именитых изданий, как Marie Claire, Grazia, Harper's Bazaar Arabia, Glamour, Cosmopolitan. С Негин сотрудничали Модные Дома Dior, Lancôme, Dolce & Gabbana, бренды Forever 21, L'Oreal, Revolve и многие другие.

Амстердамская модница с иранскими корнями служит вдохновением для многих девушек. Из года в год Негин практикует сочетание водолазки с жакетом в период, когда еще не сильно холодно, но уже не тепло. Инфлюенсер сочетает эти элементы гардероба с джинсами, брюками, юбками и шортами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Жакеты Негин Мирсалехи выбирает нейтральных оттенков – от бежевого до оливкового, которые по цвету будут сочетаться со всем с чем угодно. Что касается водолазок, то девушка предпочитает классически черный или молочный цвет.

Как стилизовать водолазку с жакетами Негин показывает в своем инстаграме. Ее образы подходят для университета, офиса, или даже вечеринки.

Стильные образы в водолазке и жакете / Фото из инстаграма блогера



Стильные образы в водолазке и жакете / Фото из инстаграма блогера



Стильные образы в водолазке и жакете / Фото из инстаграма блогера



Стильные образы в водолазке и жакете / Фото из инстаграма блогера



Стильные образы в водолазке и жакете / Фото из инстаграма блогера