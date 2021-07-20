Жакет поверх топа – лучшее летнее сочетание: модные примеры от звезд стритстайла

Жакеты размера оверсайз уже несколько сезонов держатся на пике популярности, так как они очень универсальны. Их можно носить самостоятельно или в тандеме с водолазками и платьями. В этом сезоне особую популярность получила комбинация топа и жакета с мужского плеча.

Кроме базовых черных, серых и коричневых жакетов, в моде теперь изделия ярких цветов. На помощь в стилизации образов приходят кроп-топы, бандо и бра. Они уравновешивают объемный маскулинный жакет и придают силуэту женственности.

Смотрите также Комбинезоны – это неженственна Андре Тан развеял самые популярные модные мифы

Микс бра и жакета, которые примеряют все звезды стритстайла впервые представили дизайнеры на показе мод. К примеру, жакеты всех оттенков мятного, как на показе BOSS, особенно выгодно смотрятся в паре с белыми аксессуарами. Versace совместил насыщенный синий с салатовым бра и синими шортами.

Шведская модель Эльза Хоск надевает хлопчатобумажные топы, которые отсылают к спортивному стилю, а Ханна Шенсберг и Джен Себалосс выбирают бра с завязками из шелка и атласа.

Для создания стритстайл-образа дополните бра с жакетом классическими голубыми джинсами. Топ также хорошо сочетается со спортивными или легкими летними брюками.

Бра-топы идеально подходят к кожаным штанам. Вы можете создать минималистичий образ, или же разбавить яркими аксессуарами. Кроме этого, паре к топу и жакету, выбирайте костюмные брюки или бермуды.



Безупречное сочетание топа и жакетов / Фото из Pinterest



Безупречное сочетание топа и жакетов / Фото из Pinterest



Безупречное сочетание топа и жакетов / Фото из Pinterest



Безупречное сочетание топа и жакетов / Фото из Pinterest