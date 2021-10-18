В коллекциях осень – зима 2021/2022 бренды представили темно-синие блейзеры мужского кроя в строгую полоску, приталенные серые варианты и коричневые брюки свободного силуэта. Такие в свое время носили Наоми Кэмбелл, Эмбер Валлетта, Линда Евангелиста и Джулия Робертс.

Интересно Хейли Бибер показала, как выглядит комфортная осенняя куртка: модный образ

Мода циклична, именно поэтому некоторые трендовые элементы гардероба имеют свойство возвращаться через 20-30 лет с новым размахом. Деловые брюки в мелкую полоску получили в этом сезоне современное прочтение.

Бренд Sportmax создал узкий жакет с объемными плечами в темно-синем оттенке, а Moschino почти повторили образ Джулии Робертс на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 1991 году.



Жакет в полоску – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Жакет в полоску – тренд осени 2021 / Фото из Vogue

Некоторые бренды сделали ставку в своих коллекциях на изделия серых оттенков, которые выглядят не менее эффектно, чем черные. Etro показали на модели костюм-тройку оттенка мокрого песка, который состоит из брюк-бананов, укороченной жилетки и свободного блейзера.



Жакет в полоску – тренд осени 2021 / Фото из Vogue

Michael Kors Collection представил серый приталенный блейзер с люрексовой нитью, который для разнообразия можно заправить в свободные брюки.



Жакет в полоску – тренд осени 2021 / Фото из Vogue