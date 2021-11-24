Жакет цвета фуксии – эффектная вещь в гардеробе: модный образ показывает Эмили Ратаковски

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски все чаще показывает модные образы. Недавно папарацци заметили модель в Нью-Йорке в эффектном образе. Эмили на своем примере показала, как можно благодаря одному элементу гардероба разбавить мрачный черный аутфіт.

Эмили Ратаковски сейчас является частой гостьей радио- и телеэфиров и посещает различные светские мероприятия. Недавно молодая мамочка, манекенщица и основательница бренда купальников Inamorata издала книгу "Мое тело". В ней знаменитость описала историю своего успеха, который принес ей деньги и славу, но есть и другая сторона медали – сексуальный объект в глазах мужчин.

Смотрите также Дженнифер Лоуренс снялась в фантастической фотосессии для Vanity Fair: роскошные фото

С выходом книги модель решила признаться всем, что в 15 лет пережила сексуальное насилие. После откровенной исповеди в книге, Эмили стала меньше демонстрировать свою сексуальность, а то и вовсе перестала демонстрировать свое тело в целом.



Книга Эмили Ратаковски "Мое тело" / Фото из инстаграма

Непонятно, не пиар-ход ли это для привлечения внимания, действительно ли любительница показать свои прелести на 28-миллионную аудиторию в Инстаграме все переосмыслила, впрочем, известно одно – ее новые аутфиты выглядят необычайно стильно и эффектно.

Образ Эмили Ратаковски

Знаменитость отправилась в книжную лавку McNally Jackson Book на автограф-сессию в очаровательном образе. Знаменитость надела базовую черную водолазку, которую дополнила лосинами. Сверху она добавила главную statement-вещь – удлиненный жакет цвета фуксии.

Довершили аутфіт американки черные высокие сапоги на каблуке и солнцезащитные очки. Длинные волосы звезда уложила в легкие локоны.



Роскошный образ Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

​

Роскошный образ Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images