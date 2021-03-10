Американская актриса и модель Зендая снялась в рекламной кампании итальянского бренда Valentino. Амбассадор бренда примерила вещи из весенней коллекции и продемонстрировала обновленную обувь с шипами и одну из любимых сумок инфлюэнсеров Roman Stud.

Актриса стала лицом Valentino в начале декабря 2020 года. Уже весной Зендая снялась в рекламе, позируя в роскошных образах.

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Стилистом в съемке выступил Лоу Роуч. Именно он уже несколько лет работает над аутфитами знаменитости. Лоу Роуч известен своими образами для Селин Дион, Деми Ловато и Арианы Гранде. У него даже учился стилист Cardi B Колин Картер.

Для фотосессии в рекламной кампании Зендая позировала в объективе фотографа Майка Бэйли-Гейтса, который раньше сотрудничал с Vogue, Beauty Papers, Purple, Love Magazine и другими известными изданиями.

На кадрах актриса предстала в розовой рубашке свободного покроя, кожаных шортах и коричневых туфлях на низком каблуке kitten heels. Знаменитость презентовала розовую сумку Roman Stud.

Большое внимание приковали длинные волосы знаменитости, заплетенные в африканские косички. Визажисты подчеркнули глаза Зендаи черными стрелками.

Также модель надела коричневую рубашку из полупрозрачного материала, которую соединила с джинсами и коричневыми туфлями на низком ходу с обновленными более крупными шипами. Именно такую модель летом будут носить все модницы.

Стоит отметить, что Зендая не только рекламирует наряды, а и является страстной поклонницей итальянского бренда.

В платье от Valentino актриса появилась на церемонии вручения кинонаграды Critics' Choice Awards. Знаменитость надела объемное платье из кутюрной коллекции, которое состояло из белого верха с широкими шлейками и длинной оранжевой юбки.