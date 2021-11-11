На красной дорожке собрались звезды первой величины. Мероприятие посетила актриса Зендая, звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон, модели Кара Делевинь, Эмили Ратаковски, актриса Николь Кидман, дизайнеры сестры Олсен и многие другие.

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Звезда фильма "Дюна" Зендая получила статус "Иконы стиля", а звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой стала "Лицом года". Известно, что 25 – летняя Зендая – самая молодая обладательница этой премии за всю историю. Звание International Women's Designer of the Year получил креативный директор Balenciaga и создатель Vetements Демна Гвасалия.

Образы звезд на красной дорожке

Зендая вышла на красную дорожку в красном бандо и юбке Vera Wang. Элегантный наряд напомнил бутон цветка. Ее образ довершили бриллиантовые украшения Bvlgari и стильная прическа из длинных косичек.



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images

Актриса-амбассадор Tiffany & Co и Dior кокетливо позировала фотографам в фиолетовом мини-платье-блейзере Oscar de la Renta и леопардовой шляпке с вуалью дизайнера Джиджи Баррис.



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images

Звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон красовалась перед камерами в платье-балахоне от Louis Vuitton из черного мокрого шелка. Эшли Олсен прибыла в черном длинном пальто от собственного бренда The Row.

Главный редактор Vogue Анна Винтур выбрала красное ажурное платье, которое дополнила шубкой тедди. Дизайнер Вера Вонг выбрала роскошное длинное платье с рукавами-буфами, а модель Карли Клосс выбрала классический вариант – черное платье и босоножки.



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images



Звезды на красной дорожке CFDA Fashion Award / Фото с Getty Images