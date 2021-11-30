Зендая надела на красную дорожку платье со скелетом двуглавой змеи: впечатляющий выход

Американская актриса Зендая часто появляется на красных дорожках не только на премьерах фильмов со своим участием. Вчера, 29 ноября, знаменитость пришла на престижную футбольную премию в необычном платье.

Звезда подростковой драмы "Эйфория" и нового фильма "Дюна" осуществила светский выход вместе со своим бойфрендом Томом Холандом. Оба красовались перед вспышками фотокамер на футбольной церемонии награждения "Золотым мячом" в Театре дю Шатле, в Париже.

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25-летняя звезда кинематографа каждый раз поражает своими роскошными образами на красных дорожках. Помогает ей всегда неотразимо выглядеть ее личный стилист Лоу Роуч, который раньше работал над гардеробом Селин Дион и Арианы Гранде.

Образ Зендаи

Девушка вышла на красную дорожку в винтажном длинном черном платье от бренда Roberto Cavalli. Зендая выбрала платье из коллекции 2000-го года. Обнаженную спину платья дополнял необычный декор – золотистый скелет двуглавой змеи.

Стилисты уложили волосы артистки в элегантный пучок, а макияж только подчеркнул ее природную красоту. Свой эффектный образ Зендая разбавила золотистыми серьгами кольцами и туфлями на высоком каблуке.



Зендая вышла на красную дорожку в винтажном платье / Фото из инстаграма



Зендая вышла на красную дорожку в винтажном платье / Фото из инстаграма