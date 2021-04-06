Американская актриса, певица и фотомодель Зендая примеряла чудесное платье-жакет изумрудного цвета. Новый кадр знаменитости вызвал в сети шквал восторга.

После того, как Зендая стала амбассадором бренда Valentino, к ней приковано особое внимание. Фанаты ждут каждый новый выход главной героини сериала "Эйфория", ведь над ее стилем работает талантливый стилист Лоу Роч.

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В последнее время звезды начали активно надевать удлиненные жакеты вместо платьев. В таком стильном образе недавно красовалась Хейли Бибер, надев платье-жакет цвета крем-брюле. На этот раз безупречный образ показала актриса Зендая.

Образ Зендаи

24-летняя знаменитость позировала перед камерой в изумрудном двубортном жакете от Pertegaz. Зендая также выбрала водолазку из такого же материала, как и жакет. Стильный образ она дополнила туфлями-лодочками на каблуках с блестками зеленого цвета. Такой аутфит, состоящий из удлиненных жакета – выгодно подчеркивал длинные ноги знаменитости.

Волосы Зендая аккуратно уложила на одну сторону и сделала локоны. Среди аксессуаров актриса сделала ставку на украшениях от Bvlgari. Она надела кольцо с массивным камнем, браслет и серьги. На лице визажисты сделали насыщенный макияж.

Глаза звезды эффектно подчеркнули темные тени и черный лайнер, а губы накрасили розовой помадой. В общем образ Зендаи оценили более 7 миллионов пользователей, а ее аутфит прокомментировали тысячи модниц и мировых стилистов.

Безупречный образ Зендаи / Фото из инстаграма