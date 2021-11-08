Зеленый, укороченный и на молнии: самые модные свитера осенне-зимнего сезона – яркие фото

Свитер – неотъемлемый элемент гардероба в осенне-зимний период. Бум на трикотаж привел к немалому разнообразию джемперов и свитеров на подиуме Fall 2021. На какие изделия дизайнеры советуют обращать внимание в этом сезоне – смотрите далее.

Зеленый цвет, который был на пике популярности в весенне-летнем сезоне, не теряет своей актуальности до сих пор. Также мода продолжается на свитера с молнией на горловине. А вот свитера с высокой горловиной – вечная классика, которая не покидает нас в холодное время года.

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Также в этом сезоне особенно модными считаются яркие модели – от небесно-голубого до ярко-розового.

Зеленый

Зеленый свитер стал it-вещью сезона благодаря показу мужской коллекции Louis Vuitton. Креативный директор бренда Вирджил Абло посвятил целое шоу зеленой палитре, выпустив бомберы, свитшоты и аксессуары в насыщенном зеленом цвете. Объемный свитер от Max Mara недавно примерила немка Леони Ханне для съемок в итальянском глянце.



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk

Укороченный

Для тех, кто очень любит топы, дизайнеры нашли альтернативу, выпустив укороченные свитера с широким воротником. Интересный вариант во время Недели моды представил Оливье Рустен для бренда Balmain. Он выпустил моделей в кислотно-желтом и ярко-розовом свитере с удлиненными рукавами.



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk

На молнии

Еще в начале осени свитера на молнии начали носить все инфлюенсеры и модные блогеры. Дизайнеры предсказывают, что пик сезона произойдет именно в зимний период. Выбирайте свитера в пастельных оттенках или в необычных оттенках.



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk

Принты

Принтованные трикотажные изделия заняли особое место на показах FW 21/22. Дизайнеры представили детские узоры, и продолжают петь оды стиля аргѐѕ-ski, выпуская свитер с дизайном Fair Isle.



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk

С высоким воротником

Свитер с высоким воротником – идеальный вариант на холодное время года. Marc Jacobs решил пойти дальше и создал такой воротник, который напоминает балаклаву. А Phillip Lim придумал модель в актуальном коричневом оттенке.



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk



Стильные свитера осенне-зимнего сезона / Фото из Peopletalk