Инфлюенсер завоевала широкую популярность благодаря своему модному видеоблогу MakeUpByCamila. Девушка учила миллионы своих поклонниц делать безупречные макияжи, а сейчас учит стильно одеваться.

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Fashion-блогер продемонстрировала своей 9-миллионной аудитории стильный образ. 31-летняя звезда Instagram и Tik-Tok примерила кожаный зеленый костюм от бренд BOUGUESSA.

Камила Коэльо надела белый топ, а сверху дополнила его зеленым кожаным жакетом и брюками. Свой безупречный образ девушка дополнила черными минималистичными босоножками на каблуке.

Блогер собрала волосы в хвост, выпустила передние пряди и дополнила аутфит черными солнцезащитными очками. Из аксессуаров светская львица сделала ставку на черной сумке-багете. Серию стильных кадров Камила сделала в роскошных апартаментах.

Стоит отметить, что кожаные костюмы – тренд осени. Стилисты советуют разбавлять тканевые костюмы такими изделиями, поскольку они не только стильно смотрятся, но и будут в моде еще не один сезон.



Модный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модный образ Камилы Коэльо / Фото из инстаграма инфлюенсера