Зеленое трикотажное платье, розовый жакет и сабо на каблуке: стильный выход немки Леони Ханне
Источник:инстаграм Леони Ханне
Известная немецкая инфлюенсерка Леони Ханне продемонстрировала новый стильный выход. Перед камерой она позировала в очаровательном аутфите, в котором соединила насыщенный зеленый с ярким розовым цветом.
Знаменитая инфлюенсерка почти ежедневно делится с поклонниками красивыми образами. Девушка любит красиво одеваться, поэтому безупречными аутфитами радостно вдохновляет свою трёхмиллионную аудиторию.
Смотрите также Какой купальник выбрать в отпуск: модные фасоны показывает француженка Жюли Феррери
Блондинка опубликовала в инстаграме волшебный look, который уже очаровал ее фанатов и собирает множество лайков и комментариев.
Образ Леони Ханне
Стритстайлерка позировала на фоне любимой локации в Гамбурге. Блондинка сделала несколько кадров на фоне фасада серого дома. Перед объективом красавица предстала в элегантном образе.
Для очередного кадра она выбрала зеленое трикотажное платье длины миди с длинным рукавом, объемный розовый жакет и сабо на фактурных каблуках из материала под крокодиловую кожу.
Лаконичный, но безупречный образ красавица дополнила популярной зеленой сумкой на плече из плетеной кожи Chain Cassette с золотистым цепочкой от бренда Bottega Veneta. На сайте изделие стоит 94 000 гривен.
Инфлюенсерка распустила волосы, накрасила губы розовой помадой и довершила образ черными солнцезащитными очками.
Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо
Стильные образы Леони Ханне
– Леони Ханне пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в помпезном платье;
– Инфлюенсерка демонстрирует яркий зелено-желтый образ на улицах Берлина;
– Леони Ханне надела роскошное золотистое платье на закрытие Каннского кинофестиваля.