Знаменитая инфлюенсерка почти ежедневно делится с поклонниками красивыми образами. Девушка любит красиво одеваться, поэтому безупречными аутфитами радостно вдохновляет свою трёхмиллионную аудиторию.

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Блондинка опубликовала в инстаграме волшебный look, который уже очаровал ее фанатов и собирает множество лайков и комментариев.

Образ Леони Ханне

Стритстайлерка позировала на фоне любимой локации в Гамбурге. Блондинка сделала несколько кадров на фоне фасада серого дома. Перед объективом красавица предстала в элегантном образе.

Для очередного кадра она выбрала зеленое трикотажное платье длины миди с длинным рукавом, объемный розовый жакет и сабо на фактурных каблуках из материала под крокодиловую кожу.

Лаконичный, но безупречный образ красавица дополнила популярной зеленой сумкой на плече из плетеной кожи Chain Cassette с золотистым цепочкой от бренда Bottega Veneta. На сайте изделие стоит 94 000 гривен.

Инфлюенсерка распустила волосы, накрасила губы розовой помадой и довершила образ черными солнцезащитными очками.

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Стильные образы Леони Ханне

– Леони Ханне пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в помпезном платье;

– Инфлюенсерка демонстрирует яркий зелено-желтый образ на улицах Берлина;

– Леони Ханне надела роскошное золотистое платье на закрытие Каннского кинофестиваля.