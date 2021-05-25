Принт зебра ассоциируется с контрастной и яркой модой 80-х. На самом деле впервые принт зебры стали использовать в 50-х годах прошлого века, а уже в 60-х этот анималистический принт был повсюду: на шляпах, пальто, вечерних платьях и свитерах. Ближе к 80-м этот принт становился все популярнее.

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Сейчас он снова находится на пике популярности, так как его в свои коллекции вернули немало дизайнеров. К примеру, бренд Blumarine создал в принт зебры брюки, топы, объемные жакеты и клатчи. Том Форд, представляя весенне-летнюю коллекцию, показал легкие платья, юбки и брючные костюмы под зебру.

Страстной поклонницей этого принта является Ирина Шейк. Папарацци снимали знаменитость в пальто, брюках, топах, блузах и туфлях с принтом зебры. Чтобы аутфит не выглядел тяжелым и забитым, Шейк совмещала отдельные элементы гардероба с базовыми цветами: черным жакетом и лосинами, молочным пальто и черной сумкой-багетом.

Чтобы создать удачный образ, надевайте блузу в анималистический принт с черными брюками. Таким образом вы создадите не только офисный look, но и свежий и актуальный образ, в котором можно выйти на кофе после работы.

Легкое шифоновое платье – замечательная альтернатива гороховым платьям. Дополните его легкой обувью и соломенной шляпой и получите великолепный летний аутфит.

Для тех, кто хочет добавить в свой образ лишь акцентную деталь, советуем обратить внимание на лаконичные сумки в принт зебры, трендовые платки на голову, очки с оправой или обувь. Как носят анималистический принт зебры инстаграм-модницы – смотрите в подборке.