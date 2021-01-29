В этом году из-за пандемии коронавируса много модных выставок пройдет онлайн. Но ярые фэшн-любительницы не могут пропустить новые события. Fashion 24 подобрал лучшие выставки мировых дизайнеров, которые стоит посетить.

Источник: Vogue UA

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Модны выставки 2021 года

Alice: Curiouser and Curiouser

Где: Музей Виктории и Альберта, Великобритания

Когда: с 27 марта

Alice: Curiouser and Curiouser – это масштабный проект, на который давно ждали все модницы. В нем вы найдете мотивы из книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес" и из иллюстраций художника Джона Тенниела, перенесенные на современную моду и культуру. Дизайнеры будут поражать необычными костюмами, причудливыми образцами современной моды от Iris van Herpen к Viktor & Rolf и яркими экспонатами: концептартом с экранизации Тима Бертона 2010 года и календарь Pirelli авторства фотографа Тима Уокера. Выставка состоится 27 марта в Музее Виктории и Альберта.



Выставка Alice: Curiouser and Curiouser / Фото vam.ac.uk

Рут Е. Картер: афрофутуризм в дизайне костюмов

Где: SCAD FASH Museum of Fashion + Film, США

Когда: с 12 сентября

Рут Картер – известная на весь мир дизайнер благодаря своим новаторским костюмам. В 2018 году она получила звание лучшей художницы по костюмам за создание образов для фильма "Черная пантера". Как отмечает сама дизайнер, на новые идеи ее вдохновляют книги, музеи, исторический текстиль и артефакты. На выставке, которая состоится 12 сентября, покажут шестьдесят костюмов, эскизов и украшений, которые создала Рут Картер за последние 40 лет в кино. Оформил выставку художник Брэндон Сэдлер, работавший над декорациями к "Черной пантере".

Клаудия Шкода: Dressed to Thrill

Где: Культурфорум, Германия

Когда: с 11 февраля по 24 мая

Это первая масштабная мультимедийная выставка, где будет представлено около 200 работ Клаудии Шкоды и ее компаньонов, таких как Мартин Киппенбергер, Лучано Кастелли, Ульрике Оттингер, Табеа Блуменшайн, Крафтверк, Джим Ракете и многие другие. Они внесли свой вклад в развитие андеграундной сцены Западного Берлина 1970-х и 1980-х. К примеру, в 1975 году Клаудия Шкода с друзьями арендовала пустую фабрику в берлинском Кройцберге и назвала ее Fabrikneu. Это место стало магнитом для художников, музыкантов и режиссеров. В 1977 году художник Мартин Киппенбергер сделал 1000 фотографий Fabrikneu и установил их как подиум для демонстрации смелых вязаных изделий Skoda. Через 5 лет, Шкода, по совету друга, Дэвида Боуи, открыла свою первую лавку в Нью-Йорке, а затем вернулась в Берлин, где открыла магазин на улице Кудамм. Окунуться обратно в эти исторические моменты желающие могут с 11 февраля по 24 мая.



Клаудия Шкода: Dressed to Thrill / Фото museumsportal-berlin.de

Fashion Photography From The 1990s. Кураторская виставка Клаудии Шиффер

Где: Музей Кунстпаласт, Германия

Когда: осень 2021

Клаудия Шиффер – известная немецкая модель и актриса. Свою карьеру она начала в начале 90-х. Сперва Клаудия переехала в Париж и снялась для обложки журнала Elle, а затем получила выгодный контракт на показ мод от дома Chanel. Этот контракт – рекламная кампания для Guess Jeans и несколько долгосрочных контрактов с Revlon сделали ее одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

В прошлом году модели исполнилось 50 лет, и она дебютирует в арт-мире, занимаясь работами тех, кто помог ей стать всемирно известной. Среди них-Эллен фон Уверт, Юрген Теллер и даже Карл Лагерфельд. Выставка Fashion Photography From The 1990s – это ее личный взгляд на модное десятилетие, и она содержит фотографии и памятные вещи из личного архива, а также музыку и видео для передачи той атмосферы. Посетить ее желающие смогут осенью.

"Алая и Баленсиага: скульпторы формы"

Где: Музей Balenciaga, Испания

Когда: с 29 апреля по осень 2021

Аззедин Алая – известный французский модельер и дизайнер обуви, который стал популярным в 80-е годы. Настроение эпохи, поведение женщин, становившихся все более самостоятельными и эмансипированными, совпадали с видением красоты самого Алаи – фаната подчеркнутого и "сильного" силуэта. Его даже называли королем обжатых платьев, ведь они имели вид второй кожи и лепили из женского тела скульптуру.

Более сорока лет Аззедин Алая собирал работы модных дизайнеров, которых почитал. Его страстью были платья 1930 – 1950 годов, а среди дизайнеров той эпохи он больше всего ценил Кристобаля Баленсиагу. Поэтому на этой выставке, которая состоится с 29 апреля по осень 2021 года, будет представлено 120 произведений двух дизайнеров.



Выставка "Алая и Баленсиага: скульпторы формы" / Фото itsliquid.com

Reinvention and Restlessness: 1990s Fashion

Где: Музей моды и текстиля, США

Когда: осень 2021

Осенью состоится выставка о современных художниках и дизайнерах, которые творят сегодняшнюю моду. Это Том Форд, Джон Гальяно, Александр Макквин, Марк Джейкобс и другие. Именно они подарили миру гранж, деконструкцию, популяризировали "рабочие" ткани, эффектные модные шоу и возродили Дома высокой моды. Этими фигурами восхищались многие люди. На выставке покажут, как видение этих дизайнеров интерпретировали в своих произведениях знаменитые фотографы Корин Дэй, Inez & Vinoodh и Стивен Майзель. В марте также идет одноименный фотоальбом Reinvention and Restlessness.

Выставка Сари Мун

Где: Шведский музей фотографии, Швеция

Когда: с 5 марта по 30 мая

Сара Мун – это известная французская фотохудожница и фотограф. Ее выставки проходят по всему миру, в том числе в Москве, Нью-Йорке, Шанхае и Киото. В этом году ей исполняется 80 лет, и шведский музей фотографии в Стокгольме отмечает эту дату большой выставкой. Все изображения Мун пропитаны сюрреализмом и напоминают нам о старой фотографии, будь то фото для кампаний Comme des Garçons и Issey Miyake или портреты друзей или пейзажей Парижа. На выставке, с 5 марта по 30 мая, будут представлены работы для фотокниг Circuss и L'Effraie, воодушевленные рассказам Ганса Кристиана Андерсена.



Выставка Сары Мун / Фото vam.ac.uk

Oceanista – Fashion & The Sea

Где: M/S Maritime Museum, Дания

Когда: июнь – сентябрь 2021

Одной из лучших выставок этого года будет презентация дизайнерских коллекций на морскую тематику. Купальники, обувь для яхтинга, тельняшки и многое другое – все это можно будет увидеть в Морском музее в Дании с июля до августа. На выставке покажут образы Жан-Поля Готье, Chanel, Balenciaga, Maison Margiela, Off-White и знаменитые блестящие водные платья Iris van Herpen.

"Из Парижа в Голливуд: стиль и влияние Вероник Пассани и Грегори Пека"

Где: Denver Art Museum, США

Когда: с 14 марта по 20 июня

На выставке, которая состоится с 14 марта по 20 июня, представят семейные фото Вероник Пассани и Грегори Пека, а также Модные образы из личных архивов Вероник. Как известно, Вероник Пассани была 20-летней журналисткой издания France Soir, когда ее отправили взять интервью у кинозвезды Грегори Пека на съемках фильма "Римские каникулы". Это стало началом романа, который длился до смерти Грегори Пека в 2003 году. Переехав в Голливуд, модница привезла с собой парижский шик и стала настоящей иконой стиля. Она носила Givenchy и наряды Ив Сен-Лорана и представляла футуристические образы Андре Куррежа в США.



Вероник Пассани и Грегори Пека / Фото Alchetron

Выставка до 100-летия Гельмута Ньютона

Где: Helmut Newton Foundation, Германия

Когда: с 3 июня по 23 января

Гельмут Ньютон – легендарный модный фотограф, которому в прошлом году исполнилось 100 лет. Масштабную выставку ко дню рождения именинника перенесли из-за карантинных ограничений. Поэтому в этом году она состоится дважды: летом в Берлине, а затем отправится в миланский Palazzo Reale. На ней покажут 300 фотографий авторства Ньютона, включая портреты и снимки для модных журналов.

Автор: Соломия Борух