Высокий хвост и платье с бахромой: Леони Ханне впечатлила сеть аутфитом в морозный день

Популярный немецкий инфлюенсер теперь стала частой гостьей красных дорожек. Накануне блондинка прилетела на на модную церемонию British Fashion Awards и впечатлила всех своим образом.

Модница тщательно готовится к каждому светскому выходу. Каждый раз она приобретает большую популярность благодаря своим роскошным платьям. Леони любит моду и стильный наряд, обладает безупречным вкусом, поэтому стилизованием ее образов вдохновляются почти 4 миллиона поклонников.

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Образ Леони Ханне

На красной дорожке в Лондоне в концертном зале Альберт-холл фешиониста появилась в рокошном платье. Леони Ханне выбрала розовое платье с бахромой на длинный рукав. Короткое платье дополнял длинный шлейф, а сексуальности образу добавила открытая спина.

Платье, полностью усеянное бахромой, модница выбрала от бренда Celia Kritharioti. В морозный день инфлюенсер позировала на улице в серебристых босоножках от Jimmy Choo.

Эффектный образ Леони дополнила минималистичными драгоценными серьгами от Tiffany & Co. Гламурный образ звезда стритстайла сделала благодаря насыщенному макияжу и эффектной прическе. Белокурые волосы Леони собрала в высокий конский хвост, который стал великолепной изюминкой к ее аутфиту.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма