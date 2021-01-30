Осенью в инстаграме модницы показали всем неожиданную, но довольно практичную обувь – высокие резиновые сапоги с тракторной подошвой. И пока все в прошлом сезоне присматривались к такой модели обуви, уже в марте такие сапоги будут в гардеробе каждой модницы.

Источник: 24 канал

Весной, когда погодные условия еще не позволят прогуляться в деликатной обуви, резиновые сапоги займут свое видное место и будут доминировать среди другой обуви.

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Fashion-эксперты говорят, что такие сапоги станут выгодной инвестицией в ваш гардероб и прослужат не один сезон. Наибольшую популярность получили резиновые сапоги после того, как их представил на модном показе бренд Versace. Они понравились streetstyle-звездам, поэтому впоследствии они применили эту обувь в своих аутфитах.

Весной резиновые сапоги станут особенно популярными, ведь в дождливую погоду не дадут ногам промокнуть и замерзнуть. Девушки надевают такую обувь не только с любимыми джинсами, но и стилизуют с платьями и тренчами, как показала на своем примере немецкий блогер Леони Ханне.

Звезда стритстайла надела бежевое короткое платье с воротником, накинув сверху тренч длины миди. Стильный аутфит она соединила с белыми резиновыми сапогами.

Португальский стилист София Коэльо также советует надевать резиновые сапоги с бежевым френчем, но модница здесь особую ставку сделала на контрасте. К светлому тренчкоту она применила черную обувь. Уравновесить look помогают черная сумка и солнцезащитные очки.

Голландская фэшиониста с иранскими корнями Негин Мирсалехи создала безупречный образ благодаря маленькому черному платью, бежевому тренчу и высоким сапогам. Особого шарма ее аутфиту добавляли вьющиеся волосы. Простые детали могут превратить ваш образ из обыденного в праздничный.

Оверсайз находится на пике популярности, поэтому если вы любите выглядеть стильно и оригинально – примерьте объемный жакет в паре с вязаным свитером с высокой горловиной, как это сделала Эмили Синдлев.

Жакет в свои образы также добавила Матильда Джерф. Инфлюенсер из Швеции надела черный жакет с короткими шортами и белым свитшотом. Образ усовершенствовали серые резиновые сапоги и сумка Dior.