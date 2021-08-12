Вышиванка – популярный тренд, который неоднократно становился элементом изысканных выходов мировых звезд. Сейчас вышиванками вдохновляются десятки мировых дизайнеров. Как украинская национальная одежда заполонила мир моды – узнавайте дальше!

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Вышиванка – тренд в мире моды

Модельеры вдохновляются вышивками, поскольку с их помощью можно создать не только романтичные и нежные образы, но и яркие и строгие. В 2015 году американский глянец Vogue назвал вышиванку главным трендом года. Уже в следующем году наша одежда стала главным трендом лета по версии авторитетного издания The New York Times. После этого модницы в разных уголках мира используют этот элемент одежды не только в праздничных, но и повседневных образах.

Вышиванка в коллекциях мировых брендов

Dolce & Gabanna

Популярный модный дом одним из первых добавил вышиванку в свои коллекции. Dolce & Gabanna создали проект, направленный на поддержку семейных ценностей. Лицом проекта стала семья из Украины, которая была одета в национальную одежду. Модельеры отмечали, что именно в таких образах они видят силу семейных ценностей и единство семьи.



Украинская семья в проекте Dolce & Gabanna / Фото Pinterest

Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье был в Украине во время Оранжевой революции. Именно она вдохновила французского дизайнера в 2005 году создать коллекцию украинской одежды. Презентация коллекции была очень символичной. Платья имели своеобразные названия исторических краев Украины, а зал, где проходил показ, поделили на сектора с названиями современных украинских городов.



Модель в вышитой одежде коллекции Жана-Поля Готье / Фото Vogue

Фото всей коллекции французского модельера с использованием украинских этномотивов можно посмотреть здесь.

Джон Гальяно

Арт-директор модного дома Christian Dior Джон Гальяно в коллекции осень-зима 2009 – 2010 годов ошеломил коллекцией, которую еще долго обсуждал весь мир. Одежда была преимущественно темных цветов, а на лица моделей нанесли серые краски. Девушек назвали "украинскими невестами Гальяно", они напоминали гоголевских панночек.



Модель на показе Джона Гальяно / Фото modoslav.wordpress.com

Фото показа "украинских невест Гальяно" можно посмотреть здесь.

Gucci

В 2008 – 2009 годах бренд Gucci презентовал осенне-зимние коллекции, в которых использовали украинские мотивы. Итальянский модельер Фрида Джаннини, которая была креативным директором дома моды с 2006 по 2014 годы, создала коллекцию в стиле "вамп", которая состояла из смелых и откровенных образов, орнаменты вышивки которых были очень похожи на схемы вышивки Подолья и Гуцульщины.



Модель на показе Gucci / Фото Vogue

Фото всей коллекции Gucci с украинскими мотивами можно посмотреть здесь.

Valentino

Итальянский бренд в одной из коллекций весна-лето представил вышитые платья, рубашки и верхнюю одежду в стиле гуцульских жилетов.

Sportmax

Еще один известный итальянский бренд осенью 2016 года использовал в своих коллекциях широкие и крупные орнаменты, напоминавшие борщевскую вышивку. Дизайнеры удивили тем, что для вышивки выбрали не только традиционные ткани, но и довольно необычные: шелк, атлас, шерсть, хлопок, кашемир.



Модель в вышиванке на показе Sportmax / Фото Vogue

В Голливуде и Украине: какие звезды примерили вышиванки

В Украине вышитые платья, сорочки уже давно стали не только праздничной одеждой, но и есть в повседневном гардеробе многих женщин. Среди известных украинок, которые могут похвастаться целыми коллекциями национальной одежды являются: Джамала, Катя Осадчая, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, Лилия Ребрик, Оксана Муха, Ольга Сумская, Лидия Таран, Соломия Витвицкая и многие другие.

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Мужчины также любят надевать вышиванки. Они являются великолепным дополнением торжественного или же повседневного образа. Дзидзьо, Юрий Горбунов, Тарас Тополя, Святослав Вакарчук и многие их коллеги неоднократно щеголяли яркими вышитыми сорочками.

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Мода на вышивку уже добралась до Голливуда и других стран. Элитные бренды неоднократно презентовали коллекции с украинскими этномотивами, поэтому любимцы миллионов – актеры, музыканты, модели и другие часто появляются на светских мероприятиях и торжественных событиях в национальном наряде. Кому украинская национальная одежда уже пришлась по душе – смотрите дальше.

Мировые знаменитости в вышиванках



Хайден Лесли Панеттьери в вышиванке / Фото uapost.us



Николь Кидман в вышиванке / Фото Elle Украина



Синди Кроуфорд в вышиванке / Фото Elle Украина



Кэти Холмс в вышиванке / Фото Elle Украина



Эмили Блант в вышиванке / Фото Elle Украина



Мелани Тьерри в вышиванке / Фото Elle Украина



Дита фон Тиз в вышиванке / Фото Elle Украина



Деми Мур в вышиванке / Фото Elle Украина



Королева Нидерландов Максима в вышиванке / Фото Elle Украина



Ева Лонгория в вышиванке / Фото Elle Украина



Клаудия Шиффер в вышиванке / Фото Elle Украина



Келли Роуленд в вышиванке / Фото Elle Украина



Келли Осборн в вышиванке / Фото Elle Украина



Мила Кунис в вышиванке / Фото Elle Украина



Анна Делло Руссо в вышиванке / Фото Elle Украина



Лана Дель Рей в вышиванке / Фото Elle Украина



Сальма Хайек в вышиванке / Фото Elle Украина



Кейт Миддлтон в вышиванке / Фото Elle Украина

Украинские бренды вышиванок

Vala

Vala создает авторские вышиванки, узоры на которых выполнены машинной вышивкой по мотивам национальных орнаментов.



Вышитое платье Vala / Фото Made in Ukraine

ETNODIM

ETNODIM сочетает национальные элементы с повседневным стилем. Каждое изделие дизайнеры разрабатывают по современным технологиям и с сохранением главной идеи вышиванки.



Вышиванка ETNODIM / Фото Made in Ukraine

Roksolana Bogutska

Бренд сочетает украинские этнические мотивы и современные модные тенденции. Роксолана Богуцкая использует только натуральные материалы, а в коллекциях всегда подчеркнуты форма и силуэт.



Вышиванка Roksolana Bogutska / Фото Made in Ukraine

2КОLYORY

2КОLYORY имеет целью сохранить традиции украинского народа и передать их следующим поколениям. В пошиве одежды создатели бренда используют качественные ткани и аутентичные орнаменты.



Вышитое платье 2КОLYORY / Фото Made in Ukraine

FOBERINI

FOBERINI основывается на женственности и экологичности. Всю одежду шьют вручную и дополняют традиционными техниками ручной работы. Бренд изготавливает вышиванки с использованием материалов с натуральным составом: льна, хлопка, декоративных украшений из ракушки. Создатели FOBERINI обращают внимание на важность ответственного потребления.



Вышитое платье FOBERINI / Фото Made in Ukraine