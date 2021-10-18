Вырезы, корсетные топы и платформа: все, что надо знать о Неделях моды весна – лето 2022

Украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился со своими поклонниками модными советами. На этот раз дизайнер подвел итог всех Недель моды, которые происходили в столицах моды накануне и рассказал, какие тренды нас ждут в новом сезоне.

Неделя моды – одно из самых интересных событий в фэшн-индустрии. Самые знаменитые дизайнеры из Нью-Йорка, Милана, Лондона и Парижа показывают свои новые коллекции. Иногда мода на некоторые вещи совпадает с предыдущим сезон, а иногда гостей ждут довольно непредсказуемые элементы гардероба, которые в новом сезоне имеют все шансы стать трендовой вещью.

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Украинский модельер Андре Тан провел анализ топовых показов из четырех столиц моды и рассказал в своем инстаграме, на что именно нужно обратить внимание весной и летом 2022 года.

Нью-Йорк

"По традиции, первыми тенденции для будущего сезона представили дизайнеры в Нью-Йорке. На подиумах мы увидели то, что так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья. Кстати, заниженная талия из нулевых – один из главных хитов года, и от этой тенденции точно никуда не деться", – написал дизайнер.



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана

Лондон

Дизайнеры из Лондона советуют в новом сезоне быть в центре внимания. Цветовая палитра должна быть очень яркой, а еще лучше – ослепительно неоновой. Не обошлось и без смелых аксессуаров, например, цветных колготок и кружевных чулок, которые легко подстраиваются и под повседневный гардероб, и под вечерний наряд.



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана

Милан

Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистические принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана

Париж

"По традиции, модный сезон завершил Париж. Дизайнеры представили разнообразие вечерних нарядов, сумасшедшие аксессуары на каждый день и провозгласили одним из ключевых трендов офисный стиль. Смело носите платья-футляры, юбки в складку, деловые жакеты и костюмы по любому поводу: от шопинга и прогулки с подругой до свидания и вечеринки до утра", – отметил Андре Тан.



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана



Тренды нового сезона с Недель моды / Фото из инстаграма Андре Тана