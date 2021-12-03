Носите этой зимой пуховик с ботинками, сапогами, дутиками или элегантными сапогами-трубами на каблуке. Для этого сезона дизайнеры вновь осуществили несколько экспериментов с оттенками и фасонами пуховиков, предлагая в своих коллекциях ультракороткие изделия или очень яркие.

Интересно Тренд сезона – трикотажные костюмы с юбкой: стильные изделия для эффектных выходов

Объемный пуховик

Пуховик на несколько размеров крупнее – универсальная вещь в зимнем гардеробе. Выбирайте популярный белоснежный пуховик, или же наоборот, в акцентном красном цвете. Если хотите придать своему образу изысканности – обратите внимание на бархатный пуховик.



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue

Пуховик пальто

Длинные пуховики – лучшая верхняя одежда для морозных дней. Такие пуховики, в которые можно закутаться будто в одеяло также защитят вас от холодного ветра. В этом сезоне делайте ставку на классический черный или молочный цвета.



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue

Стеганые

Стеганые вещи стали характерным элементом гардероба. Дизайнеры начали украшать фигурными стежками не только верхнюю одежду, но и сумки и даже брюки.



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue

Ультракороткий

Очень короткий пуховик достаточно непрактичен, если вы ведете активный образ жизни. Советуем Вам приобрести его только в случае, если у вас есть собственный автомобиль. Носить короткие пуховики стоит с брюками на высокой посадке, или же дополняйте вечерние платья, как это делает Белла Гадида, Хейли Бибер, Дуа Липа и Перниль Тейсбек.



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue



Самые модные зимние пуховики / Фото з Vogue