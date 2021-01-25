Недавно Рианну сняли папарацци на свидании в Нью-Йорке с новоиспеченным бойфрендом A$AP Rocky. И пока одна часть поклонников обсуждает новую любовь исполнительницы, другая же пристально пригляделась к ее безупречному аутфиту, который ей помогла составить стилистка Нини Нгуен.

Источник: Vogue

Недавно Рианну сняли папарацци на свидании в Нью-Йорке с новоиспеченным бойфрендом A$AP Rocky.

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Пока одна часть поклонников обсуждает новую любовь исполнительницы, другая же пристально пригляделась к ее безупречному аутфиту, который ей помогла составить стилистка Нини Нгуен.

На свидание со своим избранником Рианна надела кожаную рубашку и плащ Bottega Veneta, туфли-лодочки Attico и винтажную шубу Saint Laurent 1997 года.



Стильный выход Рианны / Фото из инстаграма Vogue

Такой микс кэжуала и гламура заинтересовал фанатов Рианны, поэтому знакомим вас поближе с "искательницей" винтажных вещей для ее безупречных образов.

Нини Нгуен – стилистка Рианны

Такие редкие элементы гардероба, как шуба Saint Laurent, всегда подбирает для нее близкая подруга и по совместительству бессменный стилист певицы – Нини Нгуен. Девушка научила Рианну правильно комбинировать винтаж и новинки. Нини Нгуен нашла для Рианны лимитированную сумку Louis Vuitton и кроссовки Nike Force редкой расцветки.

Сама Нини родилась во Вьетнаме, однако большую часть своей жизни провела в Техасе. Свою карьеру в fashion-индустрии она начинала с простого продавца-консультанта в магазинах Neiman Marcus и Banana Republic. Девушка обладает незаурядной харизмой и вкусом, ее заметили модные представители и пригласили работать с Oscar de la Renta и Barneys уже в качестве стилиста.

Когда стилисту Рианны исполнилось 27 лет, она выпустила собственную линию одежды. Также она активно вела свой блог в инстаграме Nini Style, в котором делилась с поклонниками стильными образами и давала важные советы. Сейчас за инстаграм-страницей Нини следит более 70 тысяч читателей.

Нгуен любит в своем гардеробе миксовать вещи демократичных марок с одеждой люкс-сегмента. Стиль Нини – элегантный и женственный, однако она любит экспериментировать, поэтому иногда прослеживаются и нотки брутальности.

Лучшая подруга Рианны, с которой та уже дружит более 10 лет, воспитывает двух дочерей, которых с детства приучает стильно одеваться, поэтому образы маленьких девочек на ее инстаграм-странице также достойны внимания.

Стильные образы Нини Нгуен