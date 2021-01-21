Свитера – союзники любого зимнего гардероба. Несмотря на трендовые модели, все же некоторые принты остаются вне времени и становятся культовыми. К таким относят свитер Fair Isle. Это название пошло от особой техники вязки.

Свитер с уютным узором получил свое название от шотландского острова Фэр-Айл, пишет Vogue. Модные специалисты считают, что такой свитер является настоящим мастхевом этой зимой.

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История появления свитера Fair Isle

Fair Isle – это маленький остров к северу от Шотландии, входящий в архипелаг Шотландских островов. Именно здесь и зародилась традиция вязать цветные узорчатые свитера и джемперы.

Предполагают, что жители острова могли увидеть подобные орнаменты на свитерах, оставленных скандинавами. Мимо острова проходили корабли, поэтому жители, вероятно, выменивали у моряков одежду в обмен на еду и воду.

К середине XIX века вязаные вещи произведенные на Фэр-Айле, получили известность за пределами острова. Свитер с узором Fair Isle носил в 1920-х годах принц Эдуард, герцог Виндзорский, будущий король Великобритании Эдуард VIII.



Фотогравюра принца Эдуарда, опубликованная 23 ноября 1925 года

Сейчас свитера с орнаментом Fair Isle шьются в целом мире. Как правило, в нем используется 3-5 цветов, из материалов – только шотландская шерсть.

Дизайнеры каждый сезон представляют новые адаптации знаменитого узора. Etro и Chloe показали в своих коллекциях стильные свитера, которые впоследствии использовали в своих аутфитах модные звезды инстаграма.



Свитер Etro / Vogue

В стилизации такие свитера достаточно просты, ведь главная роль в образах всегда достается им. Стилисты советуют дополнять популярный свитер вельветовыми брюками, ярким шерстяным пальто и кроссовками dad sneakers.



Самый модный свитер зимы / Фото из инстаграма



Самый модный свитер зимы 2021



Самый модный свитер зимы 2021



Самый модный свитер зимы 2021