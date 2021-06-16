Как выглядеть выше с помощью одежды: коррекционные методики, которые вам помогут

Все девушки всегда хотят выглядеть хорошо, поэтому скрывают свои недостатки, подчеркивая только достоинства. Не каждая девушка может похвастаться высоким ростом, впрочем, с помощью одежды можно без проблем стать визуально выше.

Если природа не наградила вас высоким ростом – это ни в коем случае нельзя назвать недостатком, ведь в том, что мы разные и заключается наша особенность. Впрочем, в том, чтобы добавить себе несколько лишних сантиметров благодаря наряду – нет ничего плохого.

Смотрите также Какие купальники трендсеттеры выбирают этим летом: стильная подборка

Каблуки – не всегда удачный вариант, поскольку ваши ноги устанут уже через несколько часов, а высокий подъем ноги вреден для здоровья. Обратите внимание на коррекционные методики, которые помогут вам удлинить ваш силуэт.

Вертикали в образе

Используйте вертикальные полоски в принте или же просто оставляйте незастегнутой верхнюю одежду поверх монохромного образа.

Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style

Брюки-палаццо + каблуки

"Попробуйте такую комбинацию хотя бы раз и ваши ноги будут выглядеть не короче, чем у знаменитых моделей", – отметили стилисты.

Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style

Обувь в тон кожи или поясного изделия

Специалисты Школы стиля говорят, что если ваша обувь визуально будет сливаться с оттенком кожи или брюк, то сложится впечатление, что ноги просто бесконечны, а соответственно и вы несколько выше.

Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style

Острый носок обуви

Острый носок лучше всего работает на визуальное удлинение роста, а особенно в сочетании с предыдущим пунктом.

Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style

Монохромные аутфиты

"Казалось бы несложный прием, но очень эффективный. Поскольку в монохромном образе нет многих горизонталей (линий резкого перехода между цветами), то и силуэт выглядит целостным и не укоротит ни ваши ноги, ни рост", – говорится в инстаграм-сообщении.

Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style

"Высокие" прически

Такая прическа подойдет далеко не всем, ведь здесь нужно учитывать геометрию лица и длину волос. Если есть возможность, то поэкспериментируйте с "высоким хвостом" или "высокой гулькой", такие прически точно добавят вам пару сантиметров в росте.



Примеры методик, чтобы выглядеть выше / Фото из инстаграма Pump Your Style