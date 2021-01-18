Независимо от пропорций своей фигуры, каждая женщина хочет выглядеть стройнее. Достичь желаемой цели можно и без диет – надо всего лишь знать некоторые секреты сочетания одежды.

Скрыть недостатки фигуры помогут простые правила, пишет Elle. На самом деле все заключается в оптической иллюзии, с помощью которой можно увеличить рост, уменьшить бедра, подчеркнуть достоинства фигуры или скрыть ее недостатки. Приведенные советы помогут вам выглядеть привлекательно и стильно.

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Как с помощью одежды выглядеть стройнее

V-образный вырез

Глубокое декольте удлиняет шею и благодаря этому удлиняет силуэт. Чем больше тела видно от подбородка до груди, тем элегантнее будут выглядеть ваши пропорции. К примеру, платья на запах идеально подчеркивают талию и шею, и одновременно скрывают лишние килограммы в области бедер. К модным трюкам можно добавить рубашку: расстегните верхние пуговицы и раскройте воротник по сторонам.

Однотонный образ

Не важно, какой у вас размер одежды. Главное – держите верх и низ в одной цветовой гамме и избегайте сильных контрастов. Лучший вариант – брючный костюм. Это не только удачный выбор одежды, который вы можете надевать на любые события, но и трендовый, который весной будет очень популярным.

Высокая посадка

Брюки с завышенной талией визуально удлиняют ноги и умело скрывают живот. Впрочем, моделей на резинке лучше избегать. Отдайте лучше предпочтение сарафанам в греческом стиле с высокой талией или с запахом на груди.

Жакет

Строгие линии блейзера приведут в форму любой образ. Выбирайте любимый фасон и миксуйте его с джинсами, леггинсами или платьями-миди.

Обнажите лодыжки и запястья​

Косточки на щиколотках и запястьях – это ваши аккуратные тонкие части тела, независимо от веса, поэтому прятать их не стоит. Закати рукава, а штаны и макси-юбки замените на колоты и платья-миди.

Обувь в тон с ногами​

Чтобы визуально удлинить силуэт, ваша обувь должна сливаться с цветом ваших ног. Зимой надевайте черные ботинки под черные колготки, а летом на голые ноги надевайте телесные босоножки.