Полезные советы, как всегда, появились на личной странице Андре Тана в инстаграме, за которой следят почти 300 тысяч поклонников.

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Дизайнер выделил 5 критериев в выборе одежды и аксессуаров, которые помогут не только иметь презентабельный вид, но и достичь эффекта вид "на миллион".

Одежда должна сидеть идеально

"Сложно найти в магазине вещь, которая будет сидеть идеально. Иногда, чтобы этого достичь, достаточно лишь убрать лишнюю длину, но бывают случаи, когда не обойтись без основательной перекройки", – отметил Андре Тан.



Модные советы от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Добавьте в образ яркую сумку

Яркая сумка будет актуальным аксессуаром практически под любой аутфит, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным.



Модные советы от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера



Выглаженные вещи

"Свежие и проглаженные вещи придают аутфиту статусности, независимо от цены покупок. Складки возможны лишь тогда, если это 100-процентный хлопок", – подчеркнул дизайнер.



Модные советы от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера



Монохромность

Не бойтесь использовать один цвет для всего образа. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, убедитесь, что оттенки совпадают. Если для вас это слишком сложно – играть с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого – беспроигрышный вариант.

Модные советы от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Уход за аксессуарами

"Идеальное состояние сумки – одно из обязательных условий, которые помогают выглядеть дорого в любой ситуации. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, поскольку при частом ношении такой аксессуар может заметно запачкаться", – заявил модельер.



Модные советы от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера