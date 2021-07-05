Как выглядел первый купальник бикини 75 лет назад: архивные фото

5 июля 1946 года во время показа моды в Париже Мишелин Бернардини показала миру первый купальник бикини. В то время манекенщица поразила всех наповал изделием из двух узких полосок, который создал дизайнер из Франции Луи Реар.

Название "бикини" было придумано случайно за четыре дня до показа, когда американская армия проводила ядерные испытания на атолле Бикини в Тихом океане.

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Показать такой открытый купальник публике не решалась ни одна модель, поэтому дизайнер попросил продемонстрировать изделие танцовщицу Мишелин Бернадини, которая согласилась надеть его на камеру. Почти 10 лет изделие подвергалось осуждению. В газетах писали, что такой купальник "рассказывает о женщине почти все, за исключением ее девичьей фамилии".

Мишелин Бернадини в купальнике бикини / Фото из Pinterest



Примерка купальника на модели / Фото с Pinterest

Тогда бикини запретили на всех курортах Франции, Португалии и Испании. Обществу понадобилось более 10 лет для того, чтобы принять и полюбить это изделие.

Актриса и секс-символ Франции Бриджит Бардо снялась в бикини на Лазурном берегу во время Каннского кинофестиваля в 1953 году. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма "И Бог создал женщину". За 3 года после первого появления Бриджит в бикини, она смогла всем доказать, что такое изделие модное и сексуальное.



Бриджит Бардо первая из знаменитостей показала купальник бикини / Фото из Pinterest

Модель прямого на то время купальника не только Бриджит принесла популярность, но и заставила женщин купить его, чтобы покрасоваться на модных итальянских и французских курортах. Спрос был настолько большим, что швейные фабрики работая в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

После французской киноактрисы примерила купальник Мэрилин Монро в фильме "Ниагара", Урсула Андресс в фильме "Доктор Ноу" и Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры".

Шведская модель и актриса Урсула Андресс продемонстрировала очаровательный белый купальник в воде, а Мэрилин Монро позировала на фотосессии в бикини в гороховый принт.



Урсула Андресс в фильме "Доктор Ноу / Фото с Pinterest



Мэрилин Монро позирует в бикини в гороховый принт / Фото с Pinterest

Очередной прорыв в пляжной моде произошел в 1958 году, когда была изобретена лайкра. Этот эластичный и быстросохнущий материал до сих пор остается незаменимым при создании купальников.

Уже с 1960-х годов девушки без стеснения носили купальники бикини на пляжах разных фасонов и цветов. В 1964 году бикини впервые появляется на обложке глянцевого издания Sports Illustrated, окончательно став главным трендом пляжной моды.



Купальник бикини впервые на обложке глянца / Фото с Pinterest

Купальники бикини до сих пор остаются актуальными. Их активно одевают на пляж все девушки разных материалов и размеров. Теперь купальников бикини чрезвычайно много: в модных розовых и зеленых цветах, на завязках, вязанных в технике кроше, или модном цветочном принте.