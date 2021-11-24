Выбросьте их немедленно: 7 шапок, которые испортят весь ваш образ

Сейчас стритстайл-звезды и модные инфлюэнсеры охотно дополняют свои зимние образы шапками, а ходить без нее в холодное время года считается моветоном. Модных верхних уборов немало, поэтому особую модель для себя найдет каждая девушка. Но несмотря ни на что, некоторые шапки еще имеют место в гардеробах, впрочем, от них надо избавиться, так как они могут кардинально испортить образ.

Когда-то мы очень не любили шапки, и только и ждали возможности, чтобы их снять. Теперь шапка считается стильным элементом дополнения к зимним образам, независимо с чем – шубой, пуховиком или дубленкой.

Читайте также Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля: инстаграмная постель

Чтобы не сделать образ в холодные дни устаревшим – советуем ознакомиться с моделями шапок, которые больше не стоит носить.

Шапка со стразами

Шапка со стразами – признак дурного вкуса, да и к тому же она мало подо что подходит. Откажитесь от таких верхних уборов, заменив их однотонными аккуратными шапками, которые будут стильно выглядеть.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Шапка без отворота

Шапки без отворота практически почти никому не подходят. Лучше присмотритесь к утепленным беретам. У них тоже нет отворота, однако выглядят они значительно лучше.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Спортивная шапка

С течением времени все больше вещей из спортивного гардероба перешли в повседневный. По советам стилистов оставьте спортивные шапки для активного отдыха на улице, носить их в повседневной жизни не стильно.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Шапка из тонкого трикотажа

Шапка из тонкого трикотажа – это тренд из прошлого десятилетия. Сейчас они уже больше не модные, поэтому стоит их убрать из своего гардероба.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Шапка с крупными надписями

Шапки с крупными надписями тоже давно попали в список антитрендов. Несмотря на то, что логомания возвращается в моду, пока что на головных уборах она будет неуместной.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Шапка с меховым помпоном

Кажется, о том, что эта шапка абсолютный антитренд в зимнюю пору, знают уже все. Вероятно, они вернутся в моду так же резко, как и пришли, но сейчас не стоит дополнять ими стильные дубленки или шубы.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest

Шапка неонового цвета

Fashion-инфлюэнсеры летом не успевали менять свои образы один за другим в неоновых цветах, впрочем, шапки яркого розового или салатового цвета стоит спрятать подальше. Этот микротренд идеально смотрелся на отдельных единицах вещей, но флуорисцентные шапки могут испортить весь аутфит.



Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest