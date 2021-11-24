Когда-то мы очень не любили шапки, и только и ждали возможности, чтобы их снять. Теперь шапка считается стильным элементом дополнения к зимним образам, независимо с чем – шубой, пуховиком или дубленкой.
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Чтобы не сделать образ в холодные дни устаревшим – советуем ознакомиться с моделями шапок, которые больше не стоит носить.
Шапка со стразами
Шапка со стразами – признак дурного вкуса, да и к тому же она мало подо что подходит. Откажитесь от таких верхних уборов, заменив их однотонными аккуратными шапками, которые будут стильно выглядеть.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Шапка без отворота
Шапки без отворота практически почти никому не подходят. Лучше присмотритесь к утепленным беретам. У них тоже нет отворота, однако выглядят они значительно лучше.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Спортивная шапка
С течением времени все больше вещей из спортивного гардероба перешли в повседневный. По советам стилистов оставьте спортивные шапки для активного отдыха на улице, носить их в повседневной жизни не стильно.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Шапка из тонкого трикотажа
Шапка из тонкого трикотажа – это тренд из прошлого десятилетия. Сейчас они уже больше не модные, поэтому стоит их убрать из своего гардероба.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Шапка с крупными надписями
Шапки с крупными надписями тоже давно попали в список антитрендов. Несмотря на то, что логомания возвращается в моду, пока что на головных уборах она будет неуместной.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Шапка с меховым помпоном
Кажется, о том, что эта шапка абсолютный антитренд в зимнюю пору, знают уже все. Вероятно, они вернутся в моду так же резко, как и пришли, но сейчас не стоит дополнять ими стильные дубленки или шубы.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest
Шапка неонового цвета
Fashion-инфлюэнсеры летом не успевали менять свои образы один за другим в неоновых цветах, впрочем, шапки яркого розового или салатового цвета стоит спрятать подальше. Этот микротренд идеально смотрелся на отдельных единицах вещей, но флуорисцентные шапки могут испортить весь аутфит.
Антитренды шапок 2021/22 / Фото из Pinterest