Как выбрать женские часы: полезные лайфхак
Наручные часы всегда были далеко не последним элементом женского стиля. Они не только дополняют образ, но и подчеркивают социальный статус своих обладательниц. На что нужно обращать внимание при выборе часов – читайте в нашем материале.
В один день модным является премиальное оформления, в следующий – часы с длинным ремешком, со временем это могут быть смартмодели. Но какие часы вы бы не выбрали, его функционал и внешний вид должны соответствовать главным критериям выбора, пишет Fashion 24.
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Для того чтобы вы во впоследствии не разочаровались в своем выборе, стоит хорошо разобраться в особенностях выбора и разновидностях часов.
Какие есть типы часов
Для правильного выбора часов, чтобы они действительно соответствовали вашим предпочтениям, стоит обратить внимание на несколько основных критериев:
- часовой механизм;
- материал корпуса;
- способ крепления (ремешок или браслет)
- дизайн;
- дополнительные функции.
Механизмы часов делятся на 2 типа: кварцевые (на батарейке) и механические (на пружине, которая сжимается и разжимается). Обычно у них крепкий корпус и сапфировое стекло, поэтому они устойчивы к повреждениям и пыли.
Что касается других критериев, как материал, функции, дизайн – это вопрос вкуса. Женские часы обычно украшенные драгоценными камнями или другими декоративными элементами.
Как выбрать часы
В зависимости от вашего образа жизни можно выбрать такие модели:
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Классический
Он имеет строгие линии, сдержанность и элегантность. Такие модели будут уместны для офиса, для университета и деловых встреч.
Классические часы / Фото pexels
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Спортивный
Органично смотрятся устройства с кэжуал – на прогулках, отдыхе – и со спортивной одеждой.
Спортивные часы подходят под спортивную одежду / Фото pexels
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Романтический
Эта модель имеет изящные линии корпуса, простой и обаятельный рисунок на циферблате и ремешке. Их можно надеть на свидание, например.
Такие часы подойдут для свидания / Фото pexels
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Унисекс
Такие модели пользуются спросом у девушек, отдающих предпочтение комфорту. Часы этого типа имеют большой корпус, широкий ремешок и простой циферблат.
От размера зависит все
Для того чтобы выбрать женские часы, которые будут хорошо выглядеть на запястье и не будут причинять дискомфорт, нужно правильно снять мерки.
С помощью сантиметра снимите такие мерки:
- полный обхват запястья;
- ширина запястья;
- диаметр круглого корпуса или ширина корпуса другой формы.
Будьте внимательны в замерах, поскольку неудачно подобранный циферблат может выглядеть на руке неуклюже и даже мешать в процессе носки.
Как выбрать цвет
Цвет ли не самый важный критерий, по которому выбирают часы для лука. Грамотно подобранные часы смогут эффектно дополнить образ или сделать яркий акцент.
- Коричневые, черные, золотые или серебряные – подойдут для повседневной носки.
- Для развлечений можно выбрать циферблаты с рисунками и более ярким ремешком.
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