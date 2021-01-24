Наручные часы всегда были далеко не последним элементом женского стиля. Они не только дополняют образ, но и подчеркивают социальный статус своих обладательниц. На что нужно обращать внимание при выборе часов – читайте в нашем материале.

В один день модным является премиальное оформления, в следующий – часы с длинным ремешком, со временем это могут быть смартмодели. Но какие часы вы бы не выбрали, его функционал и внешний вид должны соответствовать главным критериям выбора, пишет Fashion 24.

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Для того чтобы вы во впоследствии не разочаровались в своем выборе, стоит хорошо разобраться в особенностях выбора и разновидностях часов.

Какие есть типы часов

Для правильного выбора часов, чтобы они действительно соответствовали вашим предпочтениям, стоит обратить внимание на несколько основных критериев:

часовой механизм;

материал корпуса;

способ крепления (ремешок или браслет)

дизайн;

дополнительные функции.

Механизмы часов делятся на 2 типа: кварцевые (на батарейке) и механические (на пружине, которая сжимается и разжимается). Обычно у них крепкий корпус и сапфировое стекло, поэтому они устойчивы к повреждениям и пыли.

Что касается других критериев, как материал, функции, дизайн – это вопрос вкуса. Женские часы обычно украшенные драгоценными камнями или другими декоративными элементами.

Как выбрать часы

В зависимости от вашего образа жизни можно выбрать такие модели:

Классический

Он имеет строгие линии, сдержанность и элегантность. Такие модели будут уместны для офиса, для университета и деловых встреч.



Классические часы / Фото pexels

Спортивный

Органично смотрятся устройства с кэжуал – на прогулках, отдыхе – и со спортивной одеждой.



Спортивные часы подходят под спортивную одежду / Фото pexels

Романтический

Эта модель имеет изящные линии корпуса, простой и обаятельный рисунок на циферблате и ремешке. Их можно надеть на свидание, например.



Такие часы подойдут для свидания / Фото pexels

Унисекс

Такие модели пользуются спросом у девушек, отдающих предпочтение комфорту. Часы этого типа имеют большой корпус, широкий ремешок и простой циферблат.

От размера зависит все

Для того чтобы выбрать женские часы, которые будут хорошо выглядеть на запястье и не будут причинять дискомфорт, нужно правильно снять мерки.

С помощью сантиметра снимите такие мерки:

полный обхват запястья;

ширина запястья;

диаметр круглого корпуса или ширина корпуса другой формы.

Будьте внимательны в замерах, поскольку неудачно подобранный циферблат может выглядеть на руке неуклюже и даже мешать в процессе носки.

Как выбрать цвет

Цвет ли не самый важный критерий, по которому выбирают часы для лука. Грамотно подобранные часы смогут эффектно дополнить образ или сделать яркий акцент.

Коричневые, черные, золотые или серебряные – подойдут для повседневной носки.

Для развлечений можно выбрать циферблаты с рисунками и более ярким ремешком.

Для лета подойдут модели насыщенных цветов, а в межсезонье – приглушенные оттенки.