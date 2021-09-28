Выбираем верхнюю одежду на осень, как у Рози Хантингтон-Уайтли: фото

Британская манекенщица Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться безупречным гардеробом в стиле минимализм. За страницей знаменитости в инстаграме следят более 13 миллионов поклонников со всего мира, которые подражают ее стилю. В разгар осеннего сезона, советуем вам обратить внимание на верхнюю одежду в стиле популярной модели.

Рози Хантингтон-Уайтли постоянно придерживается классического стиля и простой гаммы в одежде. В ее аутфитах чаще всего преобладают нейтральные цвета: бежевый, коричневый, черный, серый и белый, которые органично сочетаются в одном образе.

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Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться одной из самых стильных коллекций верхней одежды. Манекенщица выбирает базовую модель и удачно интегрирует ее в свой гардероб.

К примеру, классические бежевые тренчи знаменитость умеет стилизовать так, что трудно догадаться, что этой вещи в ее гардеробе уже несколько лет.

Белое пальто подойдет для воскресных прогулок, или каких-то важных праздничных событий. Его можно дополнить сапогами на каблуке, впрочем Рози делает более расслабленный вариант благодаря черным сапогам на массивной подошве, шарфу и черной минималистичной сумке. Черное и коричневое пальто не только позволит вам создать другие образы на осень, но и послужит вам несколько лет, ведь это базовая вещь, которой вы можете дополнить любой наряд.

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Не обойтись осенью и без тренчей бежевого цвета. Они станут идеальным дополнением к любым кэжуальным нарядам. Также кожаные тренчи до сих пор остаются актуальными. Обратите внимание в этом сезоне на черную дубленку, которая уже давно перестала быть трендовой верхней одеждой. Дубленка идеально подходит для дождливой и ветреной погоды в ноябре.

Также не стоит забывать о стеганых куртках. Рози Хантингтон-Уайтли выбрала удлиненный вариант с капюшоном черного цвета, создав black total look. Образ знаменитость разбавила бежевой сумкой.



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue



Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue