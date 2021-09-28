Рози Хантингтон-Уайтли постоянно придерживается классического стиля и простой гаммы в одежде. В ее аутфитах чаще всего преобладают нейтральные цвета: бежевый, коричневый, черный, серый и белый, которые органично сочетаются в одном образе.
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Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться одной из самых стильных коллекций верхней одежды. Манекенщица выбирает базовую модель и удачно интегрирует ее в свой гардероб.
К примеру, классические бежевые тренчи знаменитость умеет стилизовать так, что трудно догадаться, что этой вещи в ее гардеробе уже несколько лет.
Белое пальто подойдет для воскресных прогулок, или каких-то важных праздничных событий. Его можно дополнить сапогами на каблуке, впрочем Рози делает более расслабленный вариант благодаря черным сапогам на массивной подошве, шарфу и черной минималистичной сумке. Черное и коричневое пальто не только позволит вам создать другие образы на осень, но и послужит вам несколько лет, ведь это базовая вещь, которой вы можете дополнить любой наряд.
Не обойтись осенью и без тренчей бежевого цвета. Они станут идеальным дополнением к любым кэжуальным нарядам. Также кожаные тренчи до сих пор остаются актуальными. Обратите внимание в этом сезоне на черную дубленку, которая уже давно перестала быть трендовой верхней одеждой. Дубленка идеально подходит для дождливой и ветреной погоды в ноябре.
Также не стоит забывать о стеганых куртках. Рози Хантингтон-Уайтли выбрала удлиненный вариант с капюшоном черного цвета, создав black total look. Образ знаменитость разбавила бежевой сумкой.
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue
Рози Хантинтон-Уайтли любит базовую верхнюю одежду / Фото из Vogue