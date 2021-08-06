Вы точно захотите это приобрести: трендовые вещи с вырезами

Дерзкие платья, кроп-топы и юбки с вырезами стали главным трендом летнего сезона 2021. Ими щеголяла каждая стритстайл-звезда и хотели примерить все модницы.

Поэтому если вы еще не успели приобрести себе модель для жаркой погоды, поспешите это сделать. А мы расскажем, на какие дизайны стоит обратить внимание при покупке.

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Стильные наряды с вырезами

В этом году откровенные наряды буквально заполонили воображение дизайнеров. Руководители модных домов воплощали свои идеи в оригинальных и необычных вырезах. Они не боялись оголять ключицы, талию и спины моделей. Сейчас найти трендовую вещь с вырезами – не проблема. Полки магазинов переполнены стильными топами, платьями и юбками с эпатажным дизайном.

Еще одним преимуществом этого наряда является его простое стилизирование. Платье, которое обнажает части тела, не нуждается в дополнительных ярких аксессуаров, ведь оно и так сделает ваш образ ярким и совершенным.

Летние коллекции 2021

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокаминыПроизводители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Работали со стильными моделями многие дизайнеры, но наиболее успешно воплощал тренды на подиуме бренд Cult Gaia. Их коллекция SS2021 буквально пропитана оригинальными вырезами. Дизайнер Жасмин Лариан заполнял обнаженные части тела аксессуарами и скреплял детали наряда с помощью стильных колец. Коллекция служит настоящим вдохновением для ценителей откровенных моделей.

Глава бренда Maygel Coronel тоже хорошо поупражнялся с откровенными образами. Он дополнил летние платья стильными завязками и смело обнажал талии девушек.

Храбрецом можно назвать бренд Jonathan Simkhai. Они много экспериментировали с вырезами на спине. Их платья прекрасно подойдут для жаркого сезона. Не менее удачными были попытки заменить традиционную ткань на шнурки. Необычные завязки изрядно подчеркивают талии моделей.

Anna Quan тоже стали амбассадорами новой тенденции. Они создавали универсальные платья и костюмы с отверстиями разных форм. Их трикотажные наряды полюбились многим инстаграм-звездам.

Модный дом Brandon Maxwell в этом году творил красоту в нетрадиционной манере. Модельер подготовил для подиума роскошные платья с неординарными решениями. Но особое внимание приковали к себе майки мирового лейбла. Они стали универсальным и простым отражением современных тенденций. Такую вещь можно совместить как с брюками палаццо, так и со стильной юбкой.

Aya Muse подхватили тенденцию модного дома и создали, как дополнение, стильные юбки с вырезами. Бренд также представил немало платьев с модными веяниями.

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Опыт фэшн-инфлюенсеров

Стильные геометрические вырезы полюбили многие инстаграм-звезды. Девушки взялись смело демонстрировать тенденции в модных образах. Облегающее платье не побоялась даже примерить беременна модель Паола Туране.



