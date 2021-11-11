Обычно онлайн-магазины часто проводят акции во Всемирный день шопинга, во время которых определенные товары можно купить со значительной скидкой. Магазины масс-маркета уже давно предлагают свой ассортимент товара на сайтах, поэтому если хотите приобрести какую-то новую вещь – делайте ставку на модные свитера.
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Бренды всех ценовых сегментов не остаются в стороне от высокого спроса на эти элементы гардероба, поэтому ассортимент в магазинах просто впечатляет. В этом сезоне к трендовым свитерам относятся изделия на замочке, суперпопулярные свитера в полоску и принт аргайл.
С приходом зимы на первый план выступают свитера со скандинавскими мотивами, с объемным плетением, а чтобы придать своим аутфитам особую изюминку – выбирайте свитера с детским цветочным узором. Такое изделие на себе уже примерила 33-летняя шведская модель Эльза Хоск.
Трендовые свитера на осенне-зимний сезон
С воротничком-поло
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
В полоску
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Со скандинавскими мотивами
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
С вырезами
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
С принтами "ромбы" или "шахматная доска"
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
С объемным плетением
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio
С цветочным узором
Стильные свитера на холодное время года / Фото из инстаграма Pump Your Studio