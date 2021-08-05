Будущее за ними: Vogue разместил на главной обложке года 8 моделей, которые меняют мир

Американский глянец Vogue презентовал сентябрьский номер – самый главный среди всех на протяжении целого года. Именно в нем редакторы часто поднимают важные вопросы и делают особые акценты. На этот раз они продемонстрировали миру 8 моделей, которые, по их мнению, меняют индустрию и мир.

В новом выпуске редакция Vogue продемонстрировала, что границы моды расширяются, и каждый человек может попасть на обложку "библии моды". На это не могут повлиять цвет кожи, гендерная идентичность или ее история.

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В этом выпуске восемь американских моделей, которые представляют новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы подумать об изменениях в индустрии. Добро пожаловать в новый мир,

– отмечают в журнале Vogue.

Кто попал в номер

Для нового номера редакторы выбрали 8 знаменитых моделей:

Кайю Гербер – американская модель, дочь Синди Кроуфорд дебютировала на шоу Calvin Klein в 16-летнем возрасте;

Беллу Хадид – американская модель, одна из самых известных моделей современности;

Аноку Яй – американская фотомодель и беженка из Южного Судана, которая первой из своей страны открыла шоу Prada;

Ариэль Николсон – первая трансгендерная модель, которая приняла участие в показе Calvin Klein;

Шерри Ши – американская модель, которая впервые дебютировала на Неделе моды в 2018 году;

Юми Ну – первая пышнотелая модель азиатского происхождения из Дании, снявшаяся для журнала Sports Illustrated;

Precious Lee – первая темнокожая пышнотелая модель, которая вышла на подиум шоу Versace.

Именно их модные эксперты считают моделями в современной fashion-индустрии, которые пользуются наибольшим спросом. Съемочная команда фотосессии, в которой приняли участие девушки, убеждена, что мода – это один из фронтов борьбы за равные права и открытость. Именно поэтому они выбрали женщин разных рас, размеров, религии и гендерной идентичности.

"Я чувствую, что мода получила сообщение о том, что подбор моделей из разных слоев общества – это абсолютный минимум. Люди начинают понимать, что дело не в "разнообразии", а в уважении, дело в достоинстве", – прокомментировал один из участников команды МакЧарен-Тран.

Журнал Vogue выбрал 8 моделей, которые меняют мир: фото / Vogue