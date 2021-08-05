В новом выпуске редакция Vogue продемонстрировала, что границы моды расширяются, и каждый человек может попасть на обложку "библии моды". На это не могут повлиять цвет кожи, гендерная идентичность или ее история.
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В этом выпуске восемь американских моделей, которые представляют новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы подумать об изменениях в индустрии. Добро пожаловать в новый мир,
– отмечают в журнале Vogue.
Кто попал в номер
Для нового номера редакторы выбрали 8 знаменитых моделей:
- Кайю Гербер – американская модель, дочь Синди Кроуфорд дебютировала на шоу Calvin Klein в 16-летнем возрасте;
- Беллу Хадид – американская модель, одна из самых известных моделей современности;
- Аноку Яй – американская фотомодель и беженка из Южного Судана, которая первой из своей страны открыла шоу Prada;
- Ариэль Николсон – первая трансгендерная модель, которая приняла участие в показе Calvin Klein;
- Шерри Ши – американская модель, которая впервые дебютировала на Неделе моды в 2018 году;
- Юми Ну – первая пышнотелая модель азиатского происхождения из Дании, снявшаяся для журнала Sports Illustrated;
- Precious Lee – первая темнокожая пышнотелая модель, которая вышла на подиум шоу Versace.
Именно их модные эксперты считают моделями в современной fashion-индустрии, которые пользуются наибольшим спросом. Съемочная команда фотосессии, в которой приняли участие девушки, убеждена, что мода – это один из фронтов борьбы за равные права и открытость. Именно поэтому они выбрали женщин разных рас, размеров, религии и гендерной идентичности.
"Я чувствую, что мода получила сообщение о том, что подбор моделей из разных слоев общества – это абсолютный минимум. Люди начинают понимать, что дело не в "разнообразии", а в уважении, дело в достоинстве", – прокомментировал один из участников команды МакЧарен-Тран.
Журнал Vogue выбрал 8 моделей, которые меняют мир: фото / Vogue