Индийский глянец Vogue представили первую в истории страны обложку февральского номера с однополой парой. До 2018 года такие отношения в этой стране считались уголовным преступлением. За гомосексуальные связи предусматривалось наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 10 лет.

Хайма Симоэс и Шрути Венкатеш прибегли к очень решительному шагу и появились на обложке всемирно известного глянца.

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Девушки верят, что своим поступком они "разбудят" общество, которое изменит свое отношение к ЛГБТ-сообществу. Влюбленные позировали в одном наряде обнимая друг друга.

Однополая пара познакомилась в Мумбаи в колледже. Сейчас они работают вместе в компании цифрового маркетинга. Моделинг для девушек – хобби и дополнительная работа. Встречаются Хайма и Шрути с 2017 года.

Хайма Симоэс рассказала в интервью, что сообщила своим родителям о каминг-ауте еще в 13-летнем возрасте. В школе девушка испытала немало издевательств со стороны одноклассников, а вот дома ее поддержали.

Мумбаи был первым местом, где я могла быть тем человеком, которым хотела. Мне посчастливилось жить в его космополитических районах, где я могу одеваться так, как хочу, и заниматься своим делом, не привлекая неудобных взглядов, но все равно это никогда не бывает все полностью гладко,

– отметила Хайма.

Симоэс и Венкатеш надеются, что будущее поколение ЛГБТ будет жить в лучшем мире, где будет больше возможностей для трудоустройства, а права трансгендерных людей не будут ограничивать.

Для съемок в фотосессии стилисты подобрали для Хаймы и Шрути цветочные жакеты, брючные костюмы сиреневых оттенков, удлиненный сине-белый пиджак и широкие штаны.

Девушки также позировали в объемных летних платьях длины мини и макси. Влюбленные появились в замечательных аутфитах, которые состояли из юбок и удлиненных свитеров в паре с бежевым тренчем.

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